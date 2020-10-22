Одного из разработчиков расхваленной Зеленским вакцины обвинили в мошенничестве

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко обвинил одного из разработчиков украинской вакцины от коронавируса – доктора медицинских наук Михаила Фаворова – в мошенничестве.

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" 22 октября он заявил, что эти достижения намерены представить на "Шнобелевскую премию", которую присуждают за самые странные, необычные и смешные открытия года.

"Я знаю группу авантюристов в офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Эта история о переселении белков, лаборатории, помещение в среду с вирусом. Где вы взяли живую культуру вируса?" – спросил он у Фаворова, добавив, что не хочет комментировать "этот маразм".

"Я понимаю группу лоббистов, которая присутствовала в Офисе президента, которые лоббируют свои финансовые интересы. Обсуждать этот уровень лабораторной работы студента биологического факультета университета Шевченко – это невежество высшего уровня", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента ученые рассказали о результатах исследования уникальной украинской вакцины от коронавируса. По словам Фаворова, они длились шесть месяцев. За это время, отметил он, удалось добиться нейтрализации вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе эту вакцину.