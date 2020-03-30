Сделали тест на COVID-19: одного из пассажиров скандального рейса Доха – Киев забрали в больницу

С повышенной температурой в больницу доставлен один из пассажиров скандального авиарейса Доха – Киев, которые находятся на обсервации в отеле "Козацкий".
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Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, жителю Киевской области 1990 года рождения сделали тест на коронавирус.
"Сейчас мужчина, 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом", – отметили в полиции.
Отмечается, что в случае позитивного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху. Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.
Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт и отказались покидать лайнеры. В итоге после долгих уговоров граждане согласились пройти обсервацию.
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