Одно из 7 чудес Украины оказалось на грани исчезновения: тревожные данные. Видео

Самое глубокое и большое озеро Украины Свитязь, что в Волынской области, катастрофически мелеет и пересыхает – от привычных берегов водоем отошел уже на десятки метров.

Специалисты же прогнозируют, что туристическая жемчужина Волыни уменьшится минимум на триста гектаров. Об этом говорится в сюжете "Подробностей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"20 сантиметров не хватает до того уровня, на котором стоит озеро на картах. И соответственно 60 сантиметров – до того, который должен был быть на весну каждый год", – говорит научный сотрудник Шацкого национального природного парка Петр Юрчук.

Озеро Свитязь мелеет

По словам ученых, катастрофически мелеть озеро начало еще пять лет назад. На метеорологической станции, расположенной неподалеку от водоема, зафиксировали, что осадков выпало на сотню миллиметров меньше нормы. В этом году рекорд побит еще и из-за бесснежной зимы – озеро уже с весны покрылось песчаными косами.

Озеро Свитязь мелеет Скриншот с видео

Как отмечает жительница села Свитязь, биолог Надежда Цвид, с такими темпами обмеления озеро вскоре может превратиться в болото.

"На дне увеличилось количество харовых плантаций. Это зеленая водоросль, которая преимущественно характерна для стоячих водоемов. И также мы нашли некоторые цианобактерии, которые тоже свидетельствуют о том, что идет застой воды в определенных участках и заболачивание местности. На этом месте в урочище Гряда на озере Свитязь о водоеме напоминает разве что навигатор: показывает, что мы стоим в воде, но вокруг, только пески", – рассказывает женщина.

По ее словам, прошлым летом под берегом еще плескались дети. С тех пор вода отошла еще на полсотни метров. Тогда как отдельные места уже напоминают пустыню.

Озеро Свитязь мелеет facebook.com/alexander.gech

Как известно, Свитязь – это карстовое озеро, притока водоем не имеет. Поэтому в прошлом году там починили шлюз на канале, который соединяет Свитязь с озерами Луки и Перемут. После этого утечка воды прекратилась, однако наполняться водоему неоткуда из-за отсутствия осадков.

Чтобы спасти Шацкое поозерье, нужно отремонтировать всю систему водоснабжения, отмечает начальник Ратнивского межрайонного управления водного хозяйства Михаил Тимощук.

Озеро Свитязь мелеет Скриншот с видео

"Сделать капитальный ремонт данной системы хотя бы для начала магистральных тех канальчиков, и конечно сооружений на них, которые имеют шлюзы-регуляторы, чтобы задерживать воду. Нужно до 10 миллионов гривен. Таких денег в области нет", – констатирует он.

В то же время вокруг озера растут плантации голубики. Для их полива выкапывают искусственные водоемы, которые, убеждают местные жители, отбирают воду, что ранее поступала в Шацкие озера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото самого глубокого озера Украины Свитязь, расположенного на Волыни, уровень воды в котором катастрофически упал.