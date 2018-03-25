Одни наживались на других: депутат заявила о победе над поборами в школах Киева

Финансовые потребности учебных заведений Киева на сегодняшний день полностью обеспечены бюджетными средствами, а за средства родительских комитетов школы должны отчитываться максимально прозрачно.

Об этом в эфире ObozTV рассказала депутат Киевсовета, эксперт по образовательным вопросам Наталья Шульга.

"Мы идем к автономии школ. У нас уже много лет идет эксперимент в Деснянском районе, где школы имеют свою бухгалтерию. Они финансово отчитываются. И теперь по закону каждый год до 31 декабря на сайте школы должны быть все финансовые отчеты. Всех родительских фондов и т.п", - подчеркнула депутат.

По ее словам, ранее школы действительно сильно нуждались в финансовой поддержке родительских комитетов.

"Этот перекос, что брать у родителей деньги, а родители чувствуют, что это их частная собственность и они будут там рулить – это неправильно. Понятно, что в тех условиях, которые были, школы нуждались в родительской помощи, но сейчас в Киеве мы вышли практически на 100% финансирование, о чем все директора мечтали годами. Поэтому должно быть четко понятно, зачем дополнительные средства и отчетность по ним должна быть очень прозрачной, потому что одни родители наживались на других", - констатировала она.

Также Шульга отметила, что теперь не существует никаких ограничений на прием в школы детей с особыми потребностями.

"Речь идет о том, что если вы этого не планируете, то вы и не достигните. Что сейчас закон требует прямым текстом? Раньше это можно было решить только на уровне директора школы. Родителям можно было через районное управление образования найти школу, которая согласилась бы взять их ребенка. Сейчас ни один директор не имеет права отказать родителям. Для этого нужен дополнительный персонал и местный совет может дать дополнительные ставки", - подытожила эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Шульга рассказала, какие нововведения ждут в этом году первоклассников реформированной школы.