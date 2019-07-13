"Одни мумии!" Сеть разозлил скандальный телемост между Москвой и Киевом

Скандальный телемост с Россией, который устроил телеканал NewsOne и транслировался на пропагандистском "Россия 1", вызвал негативную реакцию среди украинских пользователей.

По их мнению, в студии был продемонстрирован типичный "совок". Отдельное внимание в сети обратили на то, что в программе принимали участие в основном люди преклонного возраста.

"Это и есть тот "совок", который Россия рывками, прыжками, прорывами пытается "вернуть взад" и затащить туда Украину", – написал в своем Twitter блогер "Vіtаuskаs".

Участники телемоста "Надо поговорить" Скриншот с видео

"Что это за безумные бабки?", "Прямо Долина Царей – одни мумии! Какая гадость!", "Убожество на фото. Украина, беги со всех ног!" – пишут пользователи в комментариях.

При этом скандальный телемост высмеяли также за демонстрацию сала в эфире. "Не могу слушать этот бред!", "Даже меня проняло до кости. Я так не матерился со школы", – возмущаются украинцы.

"Нужно поговорить" в студии "Россия 24". Полуразложившиеся мумии, советские фильмы, советские песни и рассказы о том, "как хорошо "братские народы" жили в СССР".



Это и есть тот "совок", который Россия рывками, прыжками, прорывами пытается "вернуть взад" и затащить туда Украину pic.twitter.com/KmbHP6Iosg — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 12 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Однако 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится. Однако в Украине пропагандистская программа не транслировалась.

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