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"Одни мумии!" Сеть разозлил скандальный телемост между Москвой и Киевом

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Скандальный телемост с Россией, который устроил телеканал NewsOne и транслировался на пропагандистском "Россия 1", вызвал негативную реакцию среди украинских пользователей.

По их мнению, в студии был продемонстрирован типичный "совок". Отдельное внимание в сети обратили на то, что в программе принимали участие в основном люди преклонного возраста.

"Это и есть тот "совок", который Россия рывками, прыжками, прорывами пытается "вернуть взад" и затащить туда Украину", – написал в своем Twitter блогер "Vіtаuskаs".

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Участники телемоста "Надо поговорить"

Участники телемоста "Надо поговорить"

Скриншот с видео

"Что это за безумные бабки?", "Прямо Долина Царей – одни мумии! Какая гадость!", "Убожество на фото. Украина, беги со всех ног!" – пишут пользователи в комментариях.

При этом скандальный телемост высмеяли также за демонстрацию сала в эфире. "Не могу слушать этот бред!", "Даже меня проняло до кости. Я так не матерился со школы", – возмущаются украинцы.

"Одни мумии!" Сеть разозлил скандальный телемост между Москвой и Киевом
"Одни мумии!" Сеть разозлил скандальный телемост между Москвой и Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Однако 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится. Однако в Украине пропагандистская программа не транслировалась.

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Темы
Российско-украинский конфликт Телемост с Россией
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кому нужны эти старые кашолки?где молодеж?полная лабуда
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
они бы ещё мумию ленина приволокли..."миратворцы" хреновы...
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Телемост разозлил не сеть, а стадо порохоботов.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Bogdanov Igor, на таких событиях должна быть молодежь!!!!а не старье которому в могилу пора!!!!страна для будущего а не для старья!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Bogdanov Igor, -а кто ты тогда...?))) Зе бил...?
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