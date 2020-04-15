"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

Блогер Алексей Давиденко раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что необходимый для борьбы с COVID-19 груз из Китая доставлялся не украинским гигантом Ан-225 "Мрія", а другими самолетами.

На своей странице в Facebook он обратил внимание на то, что в Польшу украинское судно доставило 100 тонн груза за раз.

"Зеленский в эфире считает пассажирские самолёты из Китая каждый вечер. 3-5-2-4. Гордится. В самолёт влезет 200 м3. Посмотрите, как поляки везут груз из Китая. Один раз. 100 тонн. 1000 м3. Это же украинская грузовая "Мрія", принадлежащая ГП Антонов... Третью неделю уже возит грузы чужими пассажирскими самолётами между рядов эконом-класса, не снимая даже кресла бизнес-класса. Умник! Считай дальше самолёты!" – возмущен блогер.

Однако в комментариях многие пользователи поспорили с ним, отметив, что наверняка в правительстве рассматривали вариант с использованием Ан-225.

facebook.com/ukrdav

facebook.com/ukrdav

"Уверен, что такие вещи должны комментировать эксперты с авиалогистики, однако я знаю, что график полетов "Мрії" расписан на много месяцев вперед. Невыполнение международных контрактов – это очень большие штрафные санкции", – отметил Дмитрий Логгинов.

Политолог Алексей Голобуцкий вскоре также обратил внимание на ситуацию, поддержав позицию Давиденко.

"Один огромный свой транспорт – или куча рейсов чужим транспортом? Деньги своей компании – или выплаты за аренду иностранцам? По необходимости обеспечить доставку всего сразу – или растянуть процесс на месяц? Задача, с которой на раз справится не слишком опытная личная помощница руководителя даже среднего компании. В смысле, задача уровня не тупой добросовестной секретарши. Задача, с которой не справилась целая команда Зеленского", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину вскоре прилетит еще 3 самолета с необходимым грузом для борьбы с COVID-19. На следующей неделе ожидается прилет еще 8 самолетов.