Одна медсестра на 60 человек: в сети показали жуткие фото с COVID-19 больницы на Харьковщине

В областной инфекционной больнице №22 города Купянска Харьковской области не хватает медицинского персонала и инструментов, а само медучреждение находится в ужасном состоянии.

На 60 больных коронавирусом там приходится всего одна медсестра. Об этом рассказал один из пациентов по имени Николай, пишут "Купянск Новости" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У меня медсестричка попросила шприц, так как в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцом колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6000 в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек", – поделился мужчина.

Он также показал фото одной из палат для коронавирусных больных.

Больница находится в ужасном состоянии. Купянск Новости

Инфекционная больница в Купянске. Купянск Новости

В таких условиях лечат больных на Харьковщине. Купянск Новости

Мебель старая. Купянск Новости

В комнате давно не делали ремонт. Купянск Новости

Палата для больных коронавирусом. Купянск Новости

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Так, Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, будут госпитализировать больных с COVID-19.