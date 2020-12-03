Одиозному судье Майдана разрешили работать в Печерском суде пожизненно, – член Общественного совета добродетели

Высший совет правосудия в единогласно проголосовала за назначение Виктора Кицюка судьей Печерского суда Киева пожизненно.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков. Он отметил, что судья "неоднократно сознательно осуждал невинных с целью запугивания и подавления протестов".

"Судебная власть окончательно пустилась во все тяжкие... Он (Виктор Кицюк – ред.) вообще не получил никакого решения по квалификационной оценке. Это прямое нарушение закона и преступление", – подчеркнул активист.

По словам Жернакова, одиозный судья стал "символом управляемого судейского террора тех времен (Майдана, – ред.)", однако Высший совет правосудия "не выявил никаких фактов, свидетельствующих о недобросовестности Кицюка, или того, что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие".

Судья Майдана получил право пожизненно работать судьей Печерского райсуда столицы Facebook Mykhailo Zhernakov

Судья Майдана получил право пожизненно работать судьей Печерского райсуда столицы Facebook Mykhailo Zhernakov

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 27 ноября Шевченковский райсуд Киева оправдал бывшего судью Печерского райсуда Кицюка.

Его обвиняли в принятии заведомо неправосудного решения из личной заинтересованности. Речь шла о решении в отношении участников Автомайдана, которых он лишил на шесть месяцев права управлять транспортными средствами. Кицюк находился под следствием по делу о заведомо неправосудных решениях (ст. 375 Уголовного кодекса) с 2016 года.