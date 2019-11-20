Одиозному патриарху Кириллу – 73: как выглядят роскошный особняк и яхта главы РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) 20 ноября отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 73 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как Кириллу удалось сколотить миллиарды в России и как выглядит его роскошное имущество.

Патриарх РПЦ Кирилл фото: росСМИ

В свое время Кирилл Гундяев сделал головокружительную карьеру в Русской православной церкви. В 90-е годы он был митрополитом Смоленским и Калининградским и первым в России священником, который пропагандировал христианские идеи через СМИ. Особенной известной была его программа "Слово пастыря".

С 2009 года и до сих пор Кирилл занимает место патриарха Московского и всея Руси. Однако журналисты часто пишут о том, что глава РПЦ в своем немолодом возрасте живет на широкую ногу.

Резиденция патриарха Кирилла

Официальной резиденцией патриарха считается особняк в поселке Переделкино под Москвой. 3-этажное здание размещено на участке площадью в 2,5 гектара.

Патриарх Кирилл фото: росСМИ

Помимо основного здания, на территории резиденции патриарха Московского – много дополнительных построек. Это, помимо личных апартаментов, комнаты для гостей, домовая церковь, спортивный и оздоровительный комплекс, хозяйственные помещения, бокс для хранения продуктов.

фото: росСМИ

Также на территории резиденции Кирилла есть парковая зона со скульптурами, пруд, различные хозяйственные постройки.

В интерьере усадьбы – много эксклюзивной мебели, многое из которое привезено из Италии. Фасад напоминает Теремной дворец в Кремле.

фото: росСМИ

Кроме того, Кирилл часто останавливается на Валааме, в Свято-Даниловом монастыре. Есть у патриарха РПЦ резиденции и на Рублевке, на Соловках, в Троице-Лыкове.

А недавно СМИ писали, что духовно-просветительский центр РПЦ, который строится в районе Геленджика, якобы на самом деле должен стать дачей для летнего отдыха патриарха.

фото: росСМИ

Квартира Кирилла в Москве

Уже будучи митрополитом, Кирилл получил 5-комнатную квартиру в Москве от президента Бориса Ельцина. Квартира, площадь которой составляет 140 квадратных метров, находится в знаменитом Доме на набережной.

Из окон этой квартиры открывается вид на Храм Христа Спасителя, так как расположена она на верхнем этаже дома на улице Серафимовича, 2. По информации риелторов, стоимость такой недвижимости может достигать 300 миллионов рублей (около 120 миллионов гривен).

фото: росСМИ

Но сам Кирилл никогда не жил здесь. Поначалу квартира была в плачевном состоянии. Когда ее отремонтировали, сюда перевезли коллекцию редких книг, которые собирал еще отец Гундяева.

Яхта Кирилла Гундяева

Помимо прочего, патриарх РПЦ располагает яхтой "Паллада", которая, под данным СМИ, находится на балансе Московской патриархии, а за ее содержание платит российская церковь.

Летом 2019 года на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

фото: "Факты"

По слухам, яхту для дополнительного заработка могли сдать в аренду, что объяснило бы нетипичную для духовных лиц компанию полуголой молодежи.

Также пользователи соцсетей высказали разные предположения, каким образом девушка в бикини и ее спутники оказались на яхте РПЦ.

Яхта патриарха Кирилла фото: stolicaonego.ru

"Москва, яхта "Паллада" главы РПЦ Гундяева. Девушка в купальнике, наверное, монашка", – написали в Twitter "Записки сумасшедшего".

"На исповедь приходила", "Это уборщица, вы что думали, там убираться не нужно?" – шутили в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава РПЦ Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. Он резко раскритиковал искусственное прерывание беременности во время выступления на Всемирном русском народном соборе.

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