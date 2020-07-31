Эти слова приписывают Питеру Друкеру: "Самое важное в общении – услышать то, что не было сказано". И я, как профессиональный психолог, со всей ответственностью могу заявить, что в моей работе это выражение является абсолютной истиной.

Приходит человек, независимо от пола и положения в обществе, у него проблемы в жизни, при том часто не имеет значение в какой именно её части: профессиональной, социальной, или личной. И часто основной причиной этих проблем, спрятанной в душе за семью печатями, является чувство полного, непроглядного одиночества. Люди не часто говорят об этом чувстве сами, иногда просто боясь себе в этом признаться. Но, есть семь основных признаков в разговоре, которые его выдают:

1) Жалобы на постоянные трудности в отношениях с окружающими, и в первую очередь – с близкими, и значимыми другими.

2) Жалобы на то, что такого человека никто не понимает. Иногда нарочно добавляя: "А мне и не надо!"

3) Человек обвиняет в этих проблемах всех вокруг, кроме себя. При этом он иногда говорит: "Окружающие, вредят мне специально!"

4) Интеллектуализация своих чувств. Такой человек может целый час рассказывать о том, какие плохие все вокруг, приводя в пользу своей правоты, на первый взгляд, очень логичные аргументы, но при этом категорически отказываются обсуждать неправоту личную и, главное – свои чувства связанные с этими проблемами.

5) Человек всё сводит к внешним факторам. О своих чувствах такие люди часто говорят настолько равнодушно, что заменяют слова, описывающие внутренние эмоции на выражения, обозначающие только внешние проблемы.

6) Эти проблемы могут выражаться крайне категорично и фаталистично: "Весь мир, пошёл против меня!".

7) Социальная изоляция. При этом такой человек может абсолютно спокойно сообщить, что уже не первый год живёт по сути сам, растеряв за это время практически все дружеские и товарищеские контакты.

Почему это происходит? Здесь важно пояснить, что поскольку мы люди – существа социальные, то и общение нам требуется, как воздух. Понятно, что у многих, в период тотального карантина эта проблема особенно обострилась. Но из-за такого "кислородного голодания" могут наступить даже нарушения мышления – возникнуть эффект тоннельного зрения, ухудшится память и другие когнитивные функции. Отмечу и ключевую, на мой взгляд, особенность: часто одиночеством страдают люди, которые на первый взгляд не должны его ощущать в принципе! То есть у них есть семья, дети, родители… Люди, которые находятся с ними рядом, могут даже не понимать, а что вообще происходит?! Но недаром говорят: "одиноким" лучше быть одному, чем среди родных и близких людей. По самым разным причинам, в которых, кстати, хорошо разбираться в кабинете психолога, люди часто сами выстраивают невидимую стену между собой и окружающими. Например, одной из причин, независимо от пола, может быть собственная гордость: "Я такой сильный!", или "Я такая самодостаточная!", что никогда в жизни не попрошу других составить мне компанию, или помочь в чём-либо! Желание показать себя независимым во всём – вот что, на самом деле, может скрываться за такими утверждениями.

И что же со всем этим делать? Сразу подчеркну, что такая проблема, особенно когда она существует годами, не решается за один день. И здесь важен комплексный подход:

1) Надо определить настоящую причину своего одиночества:

- потеря работы, и долгая самоизоляция;

- собственная гордость;

- низкая самооценка;

- временная ситуация связанная, например, с переездом на новое место жительства;

- возникшие проблемы со здоровьем, как у самого человека, так и у его близких;

- смерть кого-то из родных и т.д.

2) Необходимо менять свой образ жизни. В работе с личным психологом вы сможете сделать это грамотно, а не экстремально. Ведь сейчас только и слышишь: "Выйдете из зоны своего комфорта!" Но, для того чтобы выйти из этой зоны, её для начла, неплохо было бы заиметь! А у людей с хроническим чувством одиночества, такой зоны может не быть в принципе.

3) Также важно избавляться от своих иррациональных убеждений. Иногда люди застревают в своём одиночестве из-за негативных автоматических мыслей, отражающих низкую самооценку, например: "Со мной никто не общается, потому что я этого просто не заслуживаю".

4) Налаживать семейные отношения. В период карантина, да и без него, у людей хватает самых разных домашних проблем, скрытых в отношениях с другими членами семьи. Я уже очень подробно касался этой темы в статье "Семья: островок счастья, или одиночества?"

5) Делайте акцент на своих увлечениях. Личностям, у которых главная причина одиночества – их гордость, искренне рекомендую вступать в сообщества и кружки, где общаются люди с общими для них интересами.

6) Занимайтесь саморазвитием. Например, тем для кого одиночество – сознательный выбор очень подходят духовные практики (в частности, медитация) и чтение вдохновляющей литературы, например, из области "Позитивной психологии".

7) В случае необходимости, обращайтесь за помощью к врачу. Иногда, происходит так, что плохое настроение у человека становится, в прямом смысле, болезненным и не проходит неделями и даже месяцами. Тогда это может означать, что у него началась настоящая депрессия и надо обязательно обратиться за медицинской помощью и медикаментозным лечением.

Подытожив всё сказанное, позволю себе дать ещё одну рекомендацию тем, кто ясно осознаёт своё одиночество, но при этом ловит кайф от зацикленности на себе. Такую концентрацию заботливого внимания гораздо разумнее употреблять для помощи окружающим, тем кому в этом мире, объективно живётся хуже, чем вам. Ведь думая лишь о своих неудачах и завязывая всю жалость себе, легко не заметить, как очередной такой узел, в клубке проблем с окружающим миром, может туго затянуться у вас на шее… А поэтому жалость к себе выметайте из своей головы поганой метлой, не давая ментальному мусору превратить свой внутренний мир в помойку.

Всем желаю трезвого взгляда на мир, и полной душевной гармонии!

Спасибо за внимание!