Один зацепился за дерево, второго унесла вода: подробности трагедии с детьми на Закарпатье

На Закарпатье в Тячевском районе всю ночь искали 10-летнего Ростислава, который упал в горную речку. Однако надежды родителей оказались тщетными – тело ребенка нашли лишь утром следующего дня в пяти километрах от места происшествия.

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Его сразу забрала большая вода

В селе Дубовое Тячевского района произошла трагедия. Два брата-двойняшки отправились ловить рыбу в горной реке Тересва. Как рассказали нам местные жители, здешний водоем достаточно коварен. Тут в прошлые года тонули и взрослые люди. А сейчас из-за дождей вода в реке поднялась, стала более бурной.

Река Тересва. Википедия

"Нам сейчас тяжело об этом говорить. Это наш брат утонул, его звали Ростислав. Они двойняшки, в августе им должно исполниться 11 лет. Они Пошли ловить рыбу. Один брат успел зацепиться за дерево, а Ростислав пошел дальше и его забрала большая вода", – рассказала сестра Светлана.

Местный житель Сергей уточняет, что погибший ребенок поскользнулся на каменной плите, возможно, ударился о каменное дно. "Брат сразу бросился к родителям за помощью, но все равно было уже поздно. Они оба еще маленькие, видимо, испугались", – добавляет Сергей.

Еще один местный житель Евгений рассказывает, что мальчика искали всем селом вместе с полицией и ГСЧС всю ночь. Осматривали даже Тису, куда впадает Тересва. С наступлением темноты поиски водолазы прекратили. И только в 10 часов утра тело Ростислава обнаружили возле соседнего поселка – в 5 километрах от места трагедии.

Село Дубовое (google.com)

За июнь утонуло более 200 человек

К сожалению, это далеко не единственный случай, когда украинцы тонут в водоемах. Печальная статистика продолжает расти с каждым месяцем. Так, только с начала лета, по данным ГСЧС, в Украине утонуло более 230 человек, из них 36 – дети.

1 июля в Железном Порту случилась трагедия. Там в море утонула 3-летняя девочка, которая приехала отдыхать вместе с бабушкой. Причем все случилось в первый же день отпуска.

Малышка плавала с бабушкой на надувном матрасе, когда волна снесла девочку в воду. Оттуда достали уже бездыханное тело.

В Мариуполе тоже утонул 7-летний мальчик. Он имел ДЦП, однако почему-то оказался один на пляже без присмотра взрослых. Спасатели нашли тело ребенка на другой день.