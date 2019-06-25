"Один в один": Филарета обвинили в работе на Кремль

Последние слова и действия почетного патриарха Филарета причиняют вред украинскому православию и фактически являются "работой на Кремль".

"К сожалению, то, что он говорит и то, что он делает, это абсолютное следование кремлевским темникам, один в один", – заявил в комментарии OBOZREVATEL президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский.

Почетный патриарх Филарет Радіо Свобода

Отвечая на вопрос, насколько сознательно почетный патриарх действует в интересах страны-агрессора, нардеп заметил: "Я не знаю, насколько сознательно он работает на Кремль, но практически он во всем им помогает. Скорее всего, он работает на себя, но своими действиями он причиняет вред Украине и фактически работает на пользу России", – сказал Еленский.

Как писал OBOZREVATEL:

24 июня состоялся Синод ПЦУ, который принял решение о лишении почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также и контроля над местными храмами и монастырями.

Виктор Еленский спрогнозировал, что, несмотря на решение Синода, Владимирский собор столицы останется под его контролем.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о том, что неоднократно общался с почетным патриархом Филаретом, но никакого эффекта от такого общения не было.

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