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"Один в один": Филарета обвинили в работе на Кремль

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Последние слова и действия почетного патриарха Филарета причиняют вред украинскому православию и фактически являются "работой на Кремль".

"К сожалению, то, что он говорит и то, что он делает, это абсолютное следование кремлевским темникам, один в один", – заявил в комментарии OBOZREVATEL президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский.

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

Радіо Свобода

Отвечая на вопрос, насколько сознательно почетный патриарх действует в интересах страны-агрессора, нардеп заметил: "Я не знаю, насколько сознательно он работает на Кремль, но практически он во всем им помогает. Скорее всего, он работает на себя, но своими действиями он причиняет вред Украине и фактически работает на пользу России", – сказал Еленский.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Виктор ЕленскийПатриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Наскокался
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Мир Миру
Мир Миру
Святішому Філарету потрібні вже лікарі, а не патріарший кукіль, пожалійте людину.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
без киевского патриархата небыло бы пцУ, без пцУ не будет киевского патриархата и в последствии пцУ. имеющий разум да поймёт. вера в Всевышнего неделима,ибо един Дух Святой. делится материальное, ибо из церкви сделали рынок ☝.
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