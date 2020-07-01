Один погиб, второму отрезали ногу: эксклюзив о расстреле отдыхающих на Харьковщине

Марина Петик Общество 19:00, 1.07.2020

На Харьковщине в результате расстрела отдыхающих недалеко от карьера раненый 33-летний мужчина лишился ноги. А его убитого товарища уже похоронили. Местные жители не могут объяснить, почему обычный бытовой конфликт привел к таким печальным последствиям.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Между жизнью и смертью

В субботу, 27 июня, неподалеку от села Гусаровка разыгралась трагедия: 53-летний Андрей Бычков открыл стрельбу из пистолета по людям, он выпустил в них все шесть пуль.

Стрелка скрутили и задержали отдыхающие.
ГУ НП в Харьковской области

На месте погиб 27-летний житель села Веселое Барвинковского район Виталий Бойко. Также был тяжело ранен 33-летний Виталия Азаренко из Барвинково. Как рассказала OBOZREVATEL его мама, Галина, 29 июня мужчине ампутировали ногу. Сейчас друзья и родные собирают деньги, чтобы помочь в лечении и реабилитации.

Семьи Бойко и Азаренко были кумовьями.

Виталий с женой и дочкой
Facebook Виталия Азаренко

Тетя Виталия написала о нем следующее:"Мой племянник находится в тяжелом состоянии, каждый день на грани жизни и смерти, каждую секунду ждем улучшений".

Скриншот Facebook Барвінково online

Собирался поехать в Европу на заработки

Как рассказали нам в Гусаровском сельсовете, Азаренко в последнее время жил в Санкт-Петербурге, зарабатывал на содержание семьи, поскольку в селе работы нет. Недавно он приехал с дочкой-школьницей. Супруга же вернулась только после ЧП.

"Хотел отремонтировать родителям дом, помочь по хозяйству. Сам родом отсюда, тут живут его родные. На пикник поехал с друзьями, дочка осталась с бабушкой и дедушкой. На природе отмечали день рождение кого-то из друзей", – добавили там.

Также мужчина собирался поехать на заработки в Европу, о чем сообщил своему знакомому в соцсети. В сельсовете подтвердили, что он говорил о паспорте, собирался что-то с ним делать.

Национальная полиция.
newsone.ua

Был самым младшим в семье

О погибшем Бойко в селе отзываются только хорошо. "Он был младшим в семье. Остались родители и сестры. Где точно работал, не знаем. Но те, кто с ним был знаком, рассказывают, что Виталий брался за любую работу, был безотказным, всем помогал", – говорят в сельсовете.

Одна из его одноклассниц добавила, что погибший был скромным, у него не было даже страницы в соцсети.

Гусаровка
google.com/maps

Стрелок был пьян

53-летний выходец из Донецкой области Андрей Бычков ранее был судим за наркотики. Последние десять лет жил на Харьковщине, постоянно нигде не работал.

"Кто-то говорил, что он пасечник, на самом деле нет. Когда-то пробовал пчелами заниматься, но у него не вышло. Часто выпивал, но ничего серьезного не замечали. Удивительно, что у него оказалось огнестрельное оружие", – рассказывает один из местных.

В Главном управлении полиции Харьковской области сообщили, что нападающий был пьян, вышел к месту, где отдыхали люди с детьми, и произвел несколько выстрелов в их сторону.

Стрелок арестован, два месяца проведет в СИЗО. Ему грозит срок от 15 лет до пожизненного по ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

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