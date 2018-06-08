"Один народ": россиянка объяснила опасность слов Путина об Украине

Заявление президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – это один "братский народ" с общим будущим говорит о том, что Киеву расслабляться не стоит.

В комментарии OBOZREVATEL российская оппозиционерка Ольга Курносова обратила внимание, что Украина до сих пор остается топ-темой в российской медиа-сфере.

"Мне кажется, что напрягаться стоит. Если мы посмотрим на то, что было вокруг "прямой линии", а именно циркулирующие в последнее время слухи о том, что Владислава Суркова снимут с украинского направления, и наиболее вероятная кандидатура на которую его поменяют, это Михаил Бабич, которого ранее пытались назначить послом в Украину, но агреман ему не предоставили. А теперь нам опять хотят его запихать уже в виде куратора украинского направления", – говорит она.

Курносова подметила связь Бабича с нынешним спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным и подчеркнула, что они оба "достаточно жесткие люди с жестким подходом".

"Так что расслабляться ни в коем случае не нужно, а нужно понимать, что с той стороны противник очень опасный, при чем наиболее силен он именно в информационный войнах", – сказала российская оппозиционерка.

Курносова убеждена, что в ближайшее время Россия от Украины точно не отстанет.

"То, что они от нас не отстанут, это совершенно точно, тут и сомневаться не приходится по многим причинам. В первую очередь, по причине внутриполитической, потому что Россия так долго спекулировала на украинской теме, что сейчас эту тему она уже просто бросить не может", – добавила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что президентство Владимира Путина закончится до 2024 года.