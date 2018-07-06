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"Мать чувствовала недоброе": что известно о погибших из-за "Молота" военных

1.2тЧитать новость на украинском

Во время взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне погибли трое военных с Закарпатья - все они служили в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Погиб капитан Валерий Тихановский 1978 года рождения из Ужгорода, солдат Дмитрий Власов 1999 года рождения, также житель Ужгорода, и солдат Юрий Пышкарь 1975 года рождения, житель Перечинского района Закарпатской области. OBOZREVATEL выяснил подробности о погибших.

О капитане Валерии Тихановском известно, что он уволился из рядов ВСУ, но буквально недавно вернулся обратно на военную службу.

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Юрий Пышкарь родом из села Мокра, Перечинского района. Как нам рассказали в сельсовете, у него остался сын.

"Сын у него уже взрослый. Правда, говорят, с женой в последнее время он не жил. Юрий проживал с родителями, это многодетная семья, там у них было трое детей и Юрий - старший. Призвался в ВСУ он в феврале. Сначала был на учебе в Чопе, потом в Ужгороде, и вот поехал в Ривне", - говорят в сельсовете.

"Мама Юрия Пышкаря сказала, что еще с утра чувствовала недоброе, ей было плохо. И вот как гром с ясного неба - сын погиб", - добавила в беседе с нами одна из знакомых. До своего дня рождения 13 июля Юрий не дожил всего неделю.

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На Закарпатье хоронить погибших собираются через 6-7 дней. Сначала пройдут экспертизы в Ривне, и только потом тела военных доставят на малую родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились подробности ЧП на полигоне.

Место
Украина
Объекты
полигонминомет Молот
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