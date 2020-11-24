Один из лучших аэрокосмических конструкторов Украины умер от COVID-19

От последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное", головного предприятия ракетно-космической отрасли Украины.

Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября. О трагической вести сообщил Офис президента в Telegram-канале.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", – отметили в ОПУ.

Александр Викторович Дегтярев родился 31 октября 1951 года в г. Яранск (ныне Кировская область России). Окончил Ленинградский механический институт (БДТУ) по специальности "Двигатели летательных аппаратов" (1975 год) и экономический факультет Днепропетровского национального университета (2001 год). Стажировался и обучения в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.

Также Дегтярев прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр" , ряда космических аппаратов и спутниковых систем.

По инициативе авиаконструктора на КБ "Южное" были налажены прочные контакты со многими мировыми компаниями космического профиля, космическими агентствами многих стран и организациями Европы, США, Египта, Японии, Южной Кореи и других стран мира.

При этом Дегтярев написал 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов различного назначения, их модернизации и адаптации для решения научных и прикладных задач. Он – автор 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов.

2005 – академик Международной академии астронавтики, секретарь украинского регионального отделения Международной академии астронавтики;

2006 – кандидат экономических наук;

2012 – доктор технических наук;

2015 – академик Национальной академии наук Украины; вице-президент Международной астронавтической федерации.

Кроме этого, "Почетный работник космической отрасли Украины" (2001), заслуженный машиностроитель Украины (2004). Лауреат Государственной премии Украины (2009).

Александр Дегтярев был награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 годы), медалями Федерации космонавтики СССР имени академика М. К. Янгеля и имени академика Н. А. Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.

Как подчеркнули в Офисе президента, Александр Дегтярев был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли. Он полностью понимал, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. В частности, ему это удавалось даже тогда, когда "эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды".

"Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это – наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", – подытожили в ОПУ.

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