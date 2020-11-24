Один из лучших аэрокосмических конструкторов Украины умер от COVID-19
На 70 году жизни остановилось сердце Александра Дегтярева
Он был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли
Академик НАН написал около 200 научных трудов по вопросам разработки ракетных комплексов различного назначения
От последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное", головного предприятия ракетно-космической отрасли Украины.
Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября. О трагической вести сообщил Офис президента в Telegram-канале.
"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Южное". Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", – отметили в ОПУ.Что известно об Александре Дегтяреве
Александр Викторович Дегтярев родился 31 октября 1951 года в г. Яранск (ныне Кировская область России). Окончил Ленинградский механический институт (БДТУ) по специальности "Двигатели летательных аппаратов" (1975 год) и экономический факультет Днепропетровского национального университета (2001 год). Стажировался и обучения в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.
Также Дегтярев прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр" , ряда космических аппаратов и спутниковых систем.
По инициативе авиаконструктора на КБ "Южное" были налажены прочные контакты со многими мировыми компаниями космического профиля, космическими агентствами многих стран и организациями Европы, США, Египта, Японии, Южной Кореи и других стран мира.
При этом Дегтярев написал 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов различного назначения, их модернизации и адаптации для решения научных и прикладных задач. Он – автор 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов.
2005 – академик Международной академии астронавтики, секретарь украинского регионального отделения Международной академии астронавтики;
2006 – кандидат экономических наук;
2012 – доктор технических наук;
2015 – академик Национальной академии наук Украины; вице-президент Международной астронавтической федерации.
Кроме этого, "Почетный работник космической отрасли Украины" (2001), заслуженный машиностроитель Украины (2004). Лауреат Государственной премии Украины (2009).
Александр Дегтярев был награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 годы), медалями Федерации космонавтики СССР имени академика М. К. Янгеля и имени академика Н. А. Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.
Как подчеркнули в Офисе президента, Александр Дегтярев был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли. Он полностью понимал, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. В частности, ему это удавалось даже тогда, когда "эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды".
"Наше государство обязательно восстановит весь свой потенциал. Это – наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев. Искренние соболезнования семье, близким и Украине", – подытожили в ОПУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на Ривненщине от осложнений после заражения коронавирусом умер врач-отоларинголог детской областной больницы Анатолий Федорович Филоник.
От коронавируса умер и главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен.
Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео на info@obozrevatel.com