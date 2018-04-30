Один из богатейших россиян внезапно умер

На Камчатке во время занятий горнолыжным спортом скончался один из богатейших россиян - 63-летний основатель и президент группы компаний "Ланит" Георгий Генс.

По предварительной информации, у него оторвался тромб. Других подробностей пока нет, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что Forbes включал Генса в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал оценивал его состояние в 700 миллионов долларов.

Генс основал холдинг "Ланит" в 1989 году. Входящие в группу компании заняты IT-дистрибьюцией, консалтингом, аутсорсингом, разработкой софта, а также системной и сетевой интеграцией.

В 2016 году холдинг занимался оснащением технического комплекса космодрома "Восточный", а в прошлом году — автоматизацией парка "Зарядье" в Москве.

В холдинг входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung и LEGO. На начало текущего года Inventive Retail Group управляла 344 магазинами в 36 городах. Ее продажи в прошлом году составили 54,6 миллиарда рублей, указывает Forbes.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России умер конструктор "Калашникова".