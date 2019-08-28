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"Один и тот же человек?!" Кардинальные изменения во внешности Путина взбудоражили сеть. Фото

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В сети опубликовали коллаж из фотографий президента РФ Владимира Путина с разницей в 10 лет. По мнению некоторых пользователей, такие изменения не могли произойти с одним и тем же человеком.

Сравнение фото в Twitter опубликовал журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что Путин изменился до неузнаваемости.

"Тяжело поверить, что это один и тот же человек, конечно. Всего за 10-12 лет такие перемены...Если это пластика, то зачем нужна такая пластика?" – отметил он.

Владимир Путин с разницей в 10 лет

Владимир Путин с разницей в 10 лет

Twitter Денис Казанский

Точку зрения о том, что на фото разные люди, высказали в комментариях.

"Я практически уверен, что в России есть минимум два Путина", – предположил один из пользователей.

"Его меняют для каждого случая", – согласился еще один комментатор.

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"Один и тот же человек?!" Кардинальные изменения во внешности Путина взбудоражили сеть. Фото

"Это два разных человека. Пьет на всемирных форумах из собственной чашки, чтобы не взяли анализ ДНК", – предположила пользовательница соцсети Ирина.

"Один и тот же человек?!" Кардинальные изменения во внешности Путина взбудоражили сеть. Фото
"Один и тот же человек?!" Кардинальные изменения во внешности Путина взбудоражили сеть. Фото

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ назвали главный "секрет молодости" российского президента. По мнению журналистов, он сейчас "выглядит лучше, чем 10 лет назад".

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Персона
Денис Казанский
Место
Россия
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Цікаво було б вальнути одного з гранатомета на якійсь зустрічі...і як би то воно смішно було, коли на наступний місяць виписали б..клона..хех
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