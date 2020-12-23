Один без дома. Правила безопасной аренды посуточно перед Новым годом

Новогодние традиции у всех разные. Одни предпочитают снимать жилье для празднования, а другие – нечестным путем зарабатывать на первых. Платформы для аренды недвижимости, в том числе OLX, постоянно прокачивают свои методы борьбы с мошенниками. Разгрузить систему и снизить шансы мошенников помогает бдительность самих пользователей. Юлия Ковбаса, лидер команды качества контента в OLX Недвижимость, поделилась с читателями OBOZREVATEL секретами безопасной аренды в канун зимних праздников.

Юлия Ковбаса, лидер команды качества контента в OLX Недвижимость.

Сезонная мода

Как правило, предложение и спрос для посуточной аренды недвижимости зависят от сезонов. Если летом активизируются регионы у моря, то зимой – ближе к Карпатам и горнолыжным курортам. А сами арендаторы наиболее активны в первую неделю декабря. В это время они на 23% чаще откликаются на объявления про дома и на 14% — про квартиры.

Рост спроса, конечно, активизирует и желающих поживиться. На сервисах аренды жилья появляются мошеннические объявления, число которых растет согласно сезонным трендам. Часть предложений удается выявлять и блокировать до публикации с помощью искусственного интеллекта. Например, такая система работает на OLX. В разделе посуточной аренды недвижимости благодаря ей удается регулярно обнаруживать и блокировать такие объявления – это 3% от всех публикаций раздела.

Без сюрпризов

Чтобы провести праздничный зимний период без неприятностей, при выборе жилья для посуточной аренды достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего, обращайте внимание на правдоподобность цены. Очень низкая цена на квартиру с хорошим ремонтом и в центре – любимый "крючок" мошенников и основной сигнал опасности для арендатора. Присмотритесь к другим предложениям в городе или районе: может ли настолько дешево стоить подобная квартира?

Слишком привлекательная фотография жилья в объявлении вполне может оказаться просто картинкой из Google. Кстати, проверить это тоже можно: нажмите правой кнопкой мыши на изображение и выберите "Найти картинку (Google)".

Постановочное профессиональное фото в сочетании с низкой ценой – явный признак мошенничества. О возможной афере может говорить и то, что в объявлении размещены фото разных размеров или качества съемки.

Бывают случаи, когда объявление составлено без сучка и задоринки, но владелец жилья оказывается подозрительно настойчив в плане предоплаты. В период праздничного ажиотажа, когда хорошее жилье уходит быстро, спешка играет на руку мошенникам.

Есть два основных способа работы аферистов: арендодатель просит предоплату или же на вас выходит "агентство", которое настаивает на подписании договора на оказание услуг и внесении небольшой суммы за это. Второй вариант скорее характерен для долгосрочного съема жилья, но и в нашем случае нужно быть внимательным.

И если даже по указанным пунктам проблем нет, это все равно не повод терять бдительность. Чтобы уберечь себя, узнавайте как можно больше деталей об объекте и о владельце. Например, куда выходят окна, кто соседи, каким транспортом можно добраться, какой ближайший продуктовый магазин и т.п. – то, что в принципе вы можете проверить. Не стесняйтесь просить показать паспорт и документы на жилье. Проверить полученные данные можно через бесплатные ресурсы Минюста и Миграционной службы.

Еще один простой и рабочий способ проверки – попросить владельца сделать видеозвонок из квартиры. Просьба о таком виртуальном рум-туре сможет сходу отсечь многих мошенников. Будьте уверены, псевдоарендодатели сразу начнут придумывать причины, почему сейчас не самый удобный момент для звонка. Или вовсе скажут, что у них сломана камера.

Кстати, есть еще один способ убедиться в подлинности объявления. Попросите арендодателя сделать фото в интерьере с ID (номером) объявления на платформе и датой съемки. Например, распечатать на листе бумаги или написать от руки и сфотографировать на фоне того же стола или дивана, что и на фото в объявлении. Для мошенника это технически почти невыполнимая просьба.

А еще, если расположение и время позволяют, вы можете договориться о личной встрече и просмотре жилья, чтобы развеять все сомнения.

Все по правилам

Наткнувшись в поисках жилья на подозрительное объявление, вы, зная о правилах безопасности, обойдете его стороной. А заодно поможете защитить других пользователей и сделать платформу для объявлений безопаснее, сообщив модераторам о возможном нарушении – под каждым объявлением можно увидеть кнопку "Жалоба", нажать ее и отправить уведомление модератору.

На OLX также существует программа "Публикуем правильно". С ее помощью пользователи могут пожаловаться на некачественные или потенциально опасные объявления. Достаточно нажать на специальную кнопку – и объявление отправится на рассмотрение менеджерам по качеству. Около 80% полученных объявлений блокируются или отправляются на доработку авторам.

Кроме того, есть программа для риэлторов "Работаем по правилам". Ее цель – вместе с надёжными риэлторами очистить базу объявлений от мошенников, неактуальных объявлений или недостоверной информации. За подтвержденные объявления после проверки менеджерами по качеству участники программы получают бонусы.

Одновременно с этим есть и маячки, которые указывают на безопасных арендодателей. Например, в этом году на OLX запустился проект для арендодателей посуточного жилья – Best Seller. Статус Best Seller могут получить самые эффективные и качественные объявления за месяц по категориям: морские, горные курорты, экотуризм, а также в каждом областном центре.

Мнение, что жертвами мошенников скорее становятся люди без специального образования, дети и старики, усыпляет бдительность многих. Но всего несколько минут более внимательного изучения объявления и несколько дополнительных вопросов арендодателю помогут уберечь новогоднее настроение от неприятных сюрпризов.