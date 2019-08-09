Одессой пронесся жуткий смерч с ливнем: первые фото и видео

В пятницу, 9 августа, Одессой прошел сильнейший ливень, который сопровождался штормовым ветром.

Как написала "Думская", улицу Балковскую затопило, что очень затруднило движение транспорта: работу прекратили трамваи №15 и 22. А на трассе Одесса-Киев машины съезжали на обочины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возле Одесского академического театра музыкальной комедии дерево упало на контактную сеть – перестали ездить трамваи №5 и 28, а на улице Генерала Петрова ветка упала на сеть, что остановило движение 10-го трамвая.

Аркадия Думская

По информации "048.ua.", возле Музкомедии дерево не только оборвало провода, а и придавило автомобиль.

Тучи Думская

Балковская Думская

Тучи над городом Думская

Дождь Думская

Дерево упало на авто 048.ua.

Дерево обрушилось 048.ua.

Трамвай 048.ua.

Авто придавило 048.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Одесской области 9 августа будут возможны ливни, грозы и даже шквалы и град.

Также ранее, 3 августа, в Одессе прошел сильнейший ливень, затопив практически весь город.

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