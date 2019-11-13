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13 ноября • обновлено в 17:00
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Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках. Фото и видео

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Одесский каскадер Евгений Калинин продемонстрировал очередной трюк. На скорости мужчина перелез из одного автомобиля в другой и некоторое время простоял на руках на двери машины.

По словам Евгения Калинина, новый трюк он сделал, чтобы оставить след в истории – сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео трюка, проскрольте страницу до конца).

"Когда дети спросят, чем я занимался, у меня будет наглядный пример. Я уже давно занимаюсь. Каскадерством я занимаюсь с раннего детства. Еще я прыгал через дрифтующий автомобиль. Мне такое нравится, лежит душа к этому, это мое", – рассказал Евгений Калинин.
Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Отметим, что одессит Евгений Калинин пять лет назад повторил трюк Жан-Клода Ван Дамма, проехав в шпагате на двух автомобилях.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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