Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках. Фото и видео

Одесский каскадер Евгений Калинин продемонстрировал очередной трюк. На скорости мужчина перелез из одного автомобиля в другой и некоторое время простоял на руках на двери машины.

По словам Евгения Калинина, новый трюк он сделал, чтобы оставить след в истории – сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео трюка, проскрольте страницу до конца).

"Когда дети спросят, чем я занимался, у меня будет наглядный пример. Я уже давно занимаюсь. Каскадерством я занимаюсь с раннего детства. Еще я прыгал через дрифтующий автомобиль. Мне такое нравится, лежит душа к этому, это мое", – рассказал Евгений Калинин.

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Одесский Ван Дамм: каскадер проехал на авто, стоя на руках

Отметим, что одессит Евгений Калинин пять лет назад повторил трюк Жан-Клода Ван Дамма, проехав в шпагате на двух автомобилях.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский каскадер Дэмиен Уолтерс, стоя спиной к несущемуся болиду Формулы - Е, совершил фантастический бэкфлип над машиной за доли секунды до столкновения.

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