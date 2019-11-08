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8 ноября • обновлено в 13:10
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Одесская область вошла в тройку самых опасных регионов Украины

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Одесская область вошла в тройку наиболее неблагоприятных регионов Украины по количеству ограблений.

Согласно данным МВД, за 10 месяцев этого года по количеству ограблений Одесский регион занял третье место в стране, уступив лишь Киеву и Днепропетровской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-глава Нацполиции, советник министра внутренних дел Украины Сергей Князев.

"Лидером неутешительной статистики стала столица (57 грабежей на 100 тысяч населения). Также наименее благоприятными для вечерних прогулок является Днепропетровская (46 грабежей), Одесская (40), Харьковская (32), Николаевская (31), Кировоградская (29) области", - сообщил Сергей Князев.

Задержание грабителя

Задержание грабителя

Facebook Сергея Князева

В то же время самыми безопасными областями страны, по данным полиции, являются Тернопольская (10 грабежей), Ивано-Франковская (8), Донецкая (6), Черновицкая (5) и Луганская (3) области.

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Низкий уровень преступности в прифронтовых регионах Донбасса объясняется большим количеством там полицейских и военных, а также отсутствием данных о реальном количестве населения в этих областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нацполиции озвучили шокирующую статистику уровня преступности и количества уголовных производств в Украине.

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Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины грабеж
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