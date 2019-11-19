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19 ноября • обновлено в 16:21
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"С "Жигулей" пересели на "Порш": в Одессе заметили элитное авто "копов". Фото

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На улицах Одессы заметили элитный автомобиль Porsche Panamera с логотипами Национальной полиции Украины.

По словам очевидцев, автомобиль утром 19 ноября разъезжал по улицам Приморской и Атамана Головатого. Соответствующие фотографии одесситы размещают в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь в пресс-службе Патрульной полиции Одессы OBOZREVATEL заявили, что такой автомобиль не числится за региональным управлением.

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Стало известно, что данный автомобиль используется Одесской киностудией для съемок новой кинокомедии, которая будет напоминать российский сериал "Полицейские с Рублевки", где обычные участковые также ездят на автомобилях премиум-класса.

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

Facebook Сергея Жука

Вместе с тем, езда по улицам города в автомобиле, копирующем принадлежность к Нацполиции, может подпадать под статью ст. 353 УК Украины ("Самовольное присвоение властных полномочий").

Вид авто вызвал ажиотаж среди одесситов, которые решили, что перед ними – настоящий полицейский автомобиль.

"Вот зажрались", "Красиво жить не запретишь", "Вот это поворот", "Я просто не верю своим глазам – копы из "Жигулей" пересели на "Порш", "Это наверное участковые из Кончи-Заспы", – обсуждают ситуацию пользователи сети.

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

"Пушкинская"

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

"Магнолия-ТВ"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с территории райуправления полиции угнали элитные автомобили. Оперативный дежурный и весь суточный наряд управления (семь-десять человек) странным образом не видели, что происходит у них на охраняемом режимном объекте.

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Место
Украина Одесса
Теги
кино полиция
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