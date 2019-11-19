"С "Жигулей" пересели на "Порш": в Одессе заметили элитное авто "копов". Фото

На улицах Одессы заметили элитный автомобиль Porsche Panamera с логотипами Национальной полиции Украины.

По словам очевидцев, автомобиль утром 19 ноября разъезжал по улицам Приморской и Атамана Головатого. Соответствующие фотографии одесситы размещают в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В свою очередь в пресс-службе Патрульной полиции Одессы OBOZREVATEL заявили, что такой автомобиль не числится за региональным управлением.

Стало известно, что данный автомобиль используется Одесской киностудией для съемок новой кинокомедии, которая будет напоминать российский сериал "Полицейские с Рублевки", где обычные участковые также ездят на автомобилях премиум-класса.

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции Facebook Сергея Жука

Вместе с тем, езда по улицам города в автомобиле, копирующем принадлежность к Нацполиции, может подпадать под статью ст. 353 УК Украины ("Самовольное присвоение властных полномочий").

Вид авто вызвал ажиотаж среди одесситов, которые решили, что перед ними – настоящий полицейский автомобиль.

"Вот зажрались", "Красиво жить не запретишь", "Вот это поворот", "Я просто не верю своим глазам – копы из "Жигулей" пересели на "Порш", "Это наверное участковые из Кончи-Заспы", – обсуждают ситуацию пользователи сети.

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции "Пушкинская"

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции "Магнолия-ТВ"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с территории райуправления полиции угнали элитные автомобили. Оперативный дежурный и весь суточный наряд управления (семь-десять человек) странным образом не видели, что происходит у них на охраняемом режимном объекте.

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