Одессит уже полтора месяца болеет COVID-19: Украину поразил новый феномен

В Одессе зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом COVID-19 – 7 недель, врачи не могут объяснить этот феномен.

"На прошлой неделе мне делали четвертый ПЦР, и он показал, что опять есть вирус, из-за этого меня опять посадили на карантин", – рассказал в эфире ObozTV заболевший коронавирусом одессит Максим Головкин.

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"Сначала я чувствовал себя плохо, была пневмония, был кашель, насморк, ломота в руках и ногах и дикая усталость – в некоторые дни я спал по 20 часов. Потом около недели было улучшение. Потом опять появились симптомы, но они были намного менее значительными. Появился насморк, небольшой кашель, ломота в руках и ногах. Это было дня 4. Сейчас я чувствую себя полностью здоровым", – сообщил он.

Как рассказал Максим, лечащие врачи, которых он попросил объяснить такое длительное течение болезни, развели руками, заявив, что коронавирус недостаточно изучен.

Получив такой ответ, он обратился к доктору медицины, профессору Стендфордского университета, который когда-то был его лечащим врачом. "Я общался со своим врачом из Штатов, я там раньше жил на постоянной основе, и он сказал, что у них есть такие случаи, когда тесты показывают сначала позитивный результат, потом негативный, а потом еще раз позитивный. Были случаи, когда люди болели повторно", – рассказал Максим.

В Одессе зафиксирован самый продолжительный случай заболевания коронавирусом

По его словам, в научных кругах в США озвучивается такая гипотеза: "Вирус поселяется в организме навсегда и проявляется только в случаях, когда ослабляется иммунитет. Вирус может не выходить из организма человека. Просто в какие-то дни после болезни он может активизироваться, а в какие-то дни быть неактивным. Примерно как герпес".

Американский профессор рассказал украинскому пациенту о методе лечения, который мог бы быть применен, если бы тот находился в США – насыщение крови кислородом.

Пациент предположил, что его случай может быть не уникальным. "Второй ПЦР-тест мне не хотели делать, я умолял его сделать 10 дней, через телевидение, через соцсети. А большинству людей повторных тестов не делают – они ушли и все", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач из Израиля Борис Бриль назвал лучшее средство лечения при легкой форме коронавируса, озвучил новый симптом COVID-19 и предположил наиболее вероятную причину многочисленных случаев заражения медиков.

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