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Одесса может уйти под воду: эколог дала неутешительный прогноз

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Последствия глобального потепления докатились до Украины. Изменения климата грозят экологическим бедствием, а украинские портовые города могут частично оказаться под водой.

Об этом заявила в эфире ObozTV координатор волонтеров Центра экологических инициатив "Екодія" Оксана Омельчук. По ее мнению, "изменения близко".

Эксперт назвала "определенные последствия" глобальных изменений климата для Украины:

"Это и нестабильность погоды, и повышенная пожарная безопасность, исчезновение воды в осушенных болотах. Есть такая проблема, как усыхание сосновых лесов... Ослабленные деревья вследствие изменения климата уже не могут расти в наших условиях".

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По ее словам, экологи провели исследование того, как изменится уровень Черного и Азовского морей из-за климатических изменений.

"Будут подтоплены некоторые зоны рекреации, важные для таких городов, как Одесса. Большие промышленные города в Азовском море имеют много могильников промышленных отходов. Если их затопить, будут катастрофические последствия", – отметила Омельчук.

Одесса может уйти под воду: эколог дала неутешительный прогноз

vesti-ukr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые пришли к выводу, что изменение климата из-за деятельности человека приведет к масштабным наводнениям.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVГлобальное потепление
Персона
Оксана Омельчук
Место
Украина
Теги
Экологияэкологическая катастрофаклимат
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