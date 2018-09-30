Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму

В одной из школ Симферополя в аннексированном Крыму учительница хотела разучить с учениками младших классов песню Вики Цыгановой о любви к "русской земле".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов. Данный инцидент вызвал негодование родителей, которые все же смогли отстоять моральное здоровье детей.

Неоднозначная песенка, которую должны были выучить ученики четвертого класса, пестрила названиями украинских городов, которые якобы принадлежат к "Матушке-России". "От Камчатки до Одессы у Москвы есть интересы, потому что помним мы географию страны!" - гордо воспевают строки.

По словам замглавы Меджлиса, похожая ситуация произошла в бахчисарайском детском саду. Там шестилетнему мальчику, который является крымским татарином, дали выучить отрывок из стиха о "русском духе и родной Россиюшке".

"Вот такие интересы у оккупантов, они их даже не скрывают", - прокомментировал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Пользователей сети возмутили слова песни. "Текст разработан в ФСБ РФ", "Под боярышник и не такое запоют!" - пишут они в комментариях. Многие украинцы, в т. ч. крымские татары также поделились постом в Facebook. "Промывка мозгов работает на полную", "Оккупант в Крыму пытается впихнуть в наших детей невпихуемое..." - отреагировали на строки.

Ниже приводим полный текст скандальной песни.

"От Камчатки до Одессы

У Москвы есть интересы

Потому что помним мы

Географию страны

От Тувы до Приазовья

От Курил до Приднестровья

От Донецка до Кремля

Это Родина моя

Это Родина моя

И делить её нельзя

Это матушка Россия

Это русская земля.

От Надыма и до Крыма

Русь святая неделима

Необъятная страна

Богом свыше нам дана.

Всё на сердце очень близко

От Славянска до Норильска

От Луганска до Кремля

Это Родина моя.

Штаты знают, знает НАТО

Нам чужой земли не надо

Мы чужого не берём

А своё назад вернём.

Знаем, помним, не забудем

Защищать страну мы будем

От Аляски до Кремля

Это Родина Моя".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты закрыли все украинские школы в Крыму, а количество школ с крымскотатарским языком обучения сократилось более чем вдвое.