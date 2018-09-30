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Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму

6.4тЧитать материал на украинском

В одной из школ Симферополя в аннексированном Крыму учительница хотела разучить с учениками младших классов песню Вики Цыгановой о любви к "русской земле".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов. Данный инцидент вызвал негодование родителей, которые все же смогли отстоять моральное здоровье детей.

Неоднозначная песенка, которую должны были выучить ученики четвертого класса, пестрила названиями украинских городов, которые якобы принадлежат к "Матушке-России". "От Камчатки до Одессы у Москвы есть интересы, потому что помним мы географию страны!" - гордо воспевают строки.

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По словам замглавы Меджлиса, похожая ситуация произошла в бахчисарайском детском саду. Там шестилетнему мальчику, который является крымским татарином, дали выучить отрывок из стиха о "русском духе и родной Россиюшке".

"Вот такие интересы у оккупантов, они их даже не скрывают", - прокомментировал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Пользователей сети возмутили слова песни. "Текст разработан в ФСБ РФ", "Под боярышник и не такое запоют!" - пишут они в комментариях. Многие украинцы, в т. ч. крымские татары также поделились постом в Facebook. "Промывка мозгов работает на полную", "Оккупант в Крыму пытается впихнуть в наших детей невпихуемое..." - отреагировали на строки.

Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму
Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму
Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму
Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму
Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму
Одесса, Донбасс и Приднестровье – ''это Россия'': выяснилось, как "обрабатывают" детей в Крыму

Ниже приводим полный текст скандальной песни.

"От Камчатки до Одессы

У Москвы есть интересы

Потому что помним мы

Географию страны

От Тувы до Приазовья

От Курил до Приднестровья

От Донецка до Кремля

Это Родина моя

Это Родина моя

И делить её нельзя

Это матушка Россия

Это русская земля.

От Надыма и до Крыма

Русь святая неделима

Необъятная страна

Богом свыше нам дана.

Всё на сердце очень близко

От Славянска до Норильска

От Луганска до Кремля

Это Родина моя.

Штаты знают, знает НАТО

Нам чужой земли не надо

Мы чужого не берём

А своё назад вернём.

Знаем, помним, не забудем

Защищать страну мы будем

От Аляски до Кремля

Это Родина Моя".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты закрыли все украинские школы в Крыму, а количество школ с крымскотатарским языком обучения сократилось более чем вдвое.

Место
УкраинаСимферополь
Объект
Новости Крыма
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Комментарии
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Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Даже если отойти от бредового смысла самой заметки, а что не так в песне? Прыгучие мутанты мечтают вернуть себе проёбанный ими, доставшийся им когда-то на халяву, Крым. Отчего же их так возмущает желание русских вернуть себе проебанную когда-то Одессу, которая досталась им совсем не на халяву?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Богдан Олег, западные друзья вашу территорию стерелизуют от лишних скакунов с такой скоростью, что аж Климкинс окуел. И это еще заокеанская галичанка Доктор-Смерть не до конца со своей реформой развернулась. Но тебя же это не волнует. Тебе главное Крым от неправильного населения очистить и землю вернуть в состав Дуркаины.
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Богдан Олег
Богдан Олег
Крым Андрей,забавные вы,ватомутанты.Шовинистический идиотизм и империализм поглотил ваши остатки разума.Собственную территорию вовсю осваивают китайцы,а вам всё мало.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да.. вот так под предлогом "боротьбы зокупантамы" "обозреватель " популяризирует творчество Вики Цыгановой ))) . Песня называется "Ответ НАТО" Ну песня как песня ничего из неё не высосать ,но УкроСМИ придумывают какую-нибудь хрень ,типа четвероклассника заставляют учить поддууламиавтоматов" и песенка заиграла по новому
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Богдан Олег
Богдан Олег
Семёнов Александр,как может быть "ответом" НАТО,например, "Аляска -- русская земля"? Почему в творчестве современных немецких исполнителей нет, например "Кёнигсберг--немецкая земля",а финских --"Виирпула -- финская земля"?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Братство шароварных гнид давно рагулят в нациков превращают,это нормально,а историю великой страны,где имела честь присудствовать и нормальная Украина знать не надо. Надо знать светлое фашисткое настоящее,зборища пидоров с лезбиянками на парадах,зборища других пидоров в балоклавах.называющих себя пацреотами,но боящихся показать ебальник,обдристанные шаровары и осутствие горячей воды в столице,это перемога рагули,це гейропа.
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Богдан Олег
Богдан Олег
Бабаев Бабай,а ты нам скажи,идиотушка,какое отношение имеет к "великой стране" имеет Аляска?Ведь она была продана Штатам "помазаником божьим" Александром Вторым ещё в середине 19-го века по причине абсолютной невозможности её контролировать.
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Саймон
Саймон
Бабаев Бабай, иди нах обдроченный
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