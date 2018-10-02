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Вытолкнули из поезда на ходу: в скандале с УЗ увидели криминал

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Руководитель поезда Ковель-Москва, которая на ходу вытолкнула пассажира на станции Кривин, должен нести уголовную ответственность.

В комментарии OBOZREVATEL правозащитник Владимир Широченко советует тем пассажирам, которые не смогли попасть в поезд не по своей вине, обращаться к УЗ с целью возврата средств за билет.

"Гражданам нужно компенсировать стоимость билета, если не по их вине они не успели распечатать билеты, а на железнодорожном вокзале была неисправная техника", - объясняет он.

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А вот пассажиру, которого выталкивали на ходу поезда, нужно обращаться в полицию.

"Ему нужно обращаться в полицию для возбуждения уголовного дела, так как действия руководительницы поезда вызвали угрозу здоровью и жизни этого пассажира. За это уже предусмотрена уголовная ответственность от 2 лет лишения свободы", - сказал Широченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ''Укрзалізниці'' недавно заговорили о новом дизайне билетов из-за России. Отмечается, что новый вариант оформления документов уже был разработан, однако утвердить его не удалось.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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