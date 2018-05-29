Очередной фейк: росСМИ сообщили о "массовой блокировке" сайтов в Украине

Российские пропагандистские СМИ сочинили фейк о том, что в Украине провайдеры начали массово блокировать доступ к сайтам российских телеканалов НТВ и РЕН-ТВ, а также к сайту ВГТРК.

Как пишет пропагандистское агентство "РИА Новости", при попытке зайти на сайты якобы появляется надпись: "Во исполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года доступ к ресурсу ограничен".

Также сообщается, что якобы ограничен доступ к сайтам телеканалов "Россия 1", "Россия Культура", "Россия 24, "РТР-Планета", "Цифровое ТВ".

В то же время при попытке зайти на указанные сайты, OBOZREVATEL не обнаружил блокировки ни на одном из ресурсов.

Скриншот сайта РЕН-ТВ

Скриншот сайта НТВ

Скриншот сайта Россия 1

Скриншот сайта ВГТРК

Стоит отметить, что никаких трудностей не возникло также при посещении указанных сайтов с мобильных устройств операторов Lifecell, Vodafone и "Киевстар".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

24 мая 2018 года представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций СНБО.