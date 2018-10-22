Помнишь как в кинофильме говорил один персонаж - "За державу обидно"... У меня же есть крутые друзья журналисты? Информация вам "на подумать".

На днях "чинуша" из областного донецкого МЧС вычитывал своих подчинённых, работающих в красной зоне ООС. Оказывается в Донецкой области 62 сотрудника НЕ вышли на работу. Тупо отказались. Молодые и перспективные тупо не вышли тушить пожары, вытаскивать с минных полей, спасать из других опасных ситуаций. Почему не вышли?

Вы знаете, что вместо положенного графика "сутки через трое" мчсники в красной зоне работают по графику "сутки через сутки"? В месяц переработка составляет 25% от норматива 168 часов. И эта переработка НЕ (!) оплачивается. Сотрудники МЧС сутки (!) дежурят на КПВВ и на следующие сутки заступают на суточное (!) дежурство в части. Т.е. в государственной структуре КЗОТ послали нах*й и всех, кто пытается напомнить о нём.

62 молодых и перспективных мчсника не вышло на работу в Донецкой области. Именно из-за убийственного графика, переработки, недоплат. И знаете за что вычитывал подчиненных "чинуша" из областного донецкого МЧС? За то, что они, с*ка, плохо проводят разъяснительную работу со своим персоналом. Только не говорите мне, что денег нет.

Дорогие мои крутые журналисты, если вы копнёте эту тему, страна ох*еет от очередного "дна". Правда, я не верю что после что-то изменится. Я не хочу возвращаться живым в эту страну.