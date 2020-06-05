В лабораториях Украины массово вспыхнул COVID-19: может ли вирус "вырваться" наружу

Это уже не первый подобный случай в Украине, есть опасения, что заражение происходит при работе с тестами

В очередном лабораторном центре Украины произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. В Харьковской области положительный результат обнаружили у пяти эпидемиологов, юриста, водителя и нескольких санитаров.

Это уже не первый подобный случай, ранее на Волыни сразу четыре сотрудника Любомльского лабораторного центра также заразились COVID-19. Тем временем в Украине заговорили о недостаточном соблюдении мер безопасности и вероятной утечке инфекции из лаборатории при работе с тестами. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Массовое заражение в лаборатории

В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины COVID-19 заразились 10 сотрудников. Двое из них – 32-летняя и 62-летняя женщины – в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Остальные находятся на самоизоляции.

Как сообщает директор Харьковского областного лабцентра и главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота, заболеваемость сотрудников не связана с выполнением профессиональных обязанностей.

В лабцентре уверены, что заражение произошло не на работе

"У них не было контакта с больными и биоматериалом. Они проводят статистическую работу. Эпидрасследование показало, что это занесение извне. Некоторых сотрудников доставляли на работу на микроавтобусе, большая часть заболевших пользовалась этим микроавтобусом. Вероятно, от мужа сотрудницы", – пояснила директор лабцентра в комментарии журналистам.

Волонтер из Харькова Наталья Попова, которая занимается проблемами медицинской сферы в городе, сообщила OBOZREVATEL, что вероятность попадания вируса извне существует. Но вопрос больше заключается в том, не как он попал в лабораторию, а почему столько людей заразилось.

"Я общалась с десятками медиков, которые работают с COVID-19, и увидела две составляющих. Это инфекционная больница, где врачи работают по 24 часа в сутки без остановки. Их усталость могла вылиться в то, что во время прохождения дезинфекции, они пройдут ее быстрее, чем надо, пропустят какое-то место, например, на состыковке перчатки с костюмом. И у меня язык не поворачивается назвать это халатностью", – говорит Наталья.

"Вторая составляющая: я еще не видела ни одного врача, который столкнувшись с COVID-19, игнорировал бы технику безопасности. У меня сейчас главный вопрос, сколько защитных костюмов было в наличии в этом лабцентре. Предварительно, я знаю, что они были, но я хочу знать, что их было достаточно. И в принципе хочу знать по требованиям, в чем люди работают и соблюдаются ли протоколы Минздрава", – добавила волонтер.

Распространение вируса могло произойти из-за недостаточной защиты сотрудников лаборатории

Заражение в лабораториях

После нескольких подобных случаев пошли разговоры о том, что сотрудники лаборатории могут заражаться при работе с тестами. В комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности сотрудник одного из лабораторных центров Украины, вирусолог, который непосредственно занимается проверкой тестов на COVID-19, подтвердил данную информацию.

"Конечно, никто не застрахован от вероятности подцепить вирус от своих близких или знакомых, мы же не живем на работе. И даже при всех методах защиты невозможно исключить вариант, что ты заразился внутри лаборатории во время работы", – сказал он.

"Порвалась перчатка, не заметил, неосознанно почесался. По себе знаю, что под конец дня люди уже вымотаны до предела, и бывает себя ловишь на том, что ты настолько уставший, что даже некоторыми мерами безопасности просто пренебрегаешь. Иногда бывает, что надо сделать что-то очень быстро, и можешь даже костюм не надеть, а обойтись обычным халатом", – рассказывает вирусолог.

Однако, он все же отмечает, что выше вероятность заразиться за стенами лабцентра, чем внутри при работе.

"Поскольку лаборатория непосредственно с пациентами не работает, а только с образцами, то вероятности заразиться практически нет. Образцы тестов у нас никто просто так не открывает, все делается в специальном боксе, там есть вытяжка, фильтрация воздуха, то есть аэрозоль так просто в открытое пространство не попадет. Вероятность тут 1-2%, максимум 5%, это мое мнение", – говорит он.

Возможность заразиться коронавирусом при работе с тестами маловероятна

Экс-директор Центра гриппа Александр Гриневич в комментарии OBOZREVATEL также подтверждает, что возможность заразится коронавирусом в лаборатории минимальна: "Даже если представить, что произошла утечка, место немедленно дезинфицируют, есть определенные инструкции. Поэтому, скорее, заболевание в Харьковском лабцентре – это следствие бытовых контактов уже вне лаборатории".

Специалисты говорят, что человеческий фактор тут действительно играет большую роль, ведь в реальности не всегда получается четко следовать рекомендациям.

"Теоретически предотвратить такое можно, если все будут соблюдать четко инструкции и придерживаться всех правил. Но это в идеальном варианте, а в реальной жизни это трудно. И касается не только сотрудников лаборатории, но и всех медиков", – объяснил Гриневич.

Еще один способ, как можно предотвратить распространение заболевания – проводить массовое тестирование медиков и сотрудников лаборатории. Но, как поясняет вирусолог украинского лабцентра, тут есть две стороны медали.

"Возьмем типичную центральную районную больницу, там работает приблизительно 40-50 человек, и их привозят к нам на анализы. Вопрос, а в какую очередь их ставить, когда их делать? Нам каждый день больницы привозят своих пациентов на анализ, кого-то на проверку перед операцией, кого-то на выздоровление, кого-то по подозрению, есть тяжелые симптомы и нужно узнать точно. Результатов они ждут по 3-4 дня, и приплюсуйте сюда еще всех медработников", – говорит он, отмечая, что пока реализовать такой сценарий не удастся.

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