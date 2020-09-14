Очереди в магазинах, переполненные больницы и танцы до утра: как в Тернополе наплевали на "красную зону"

В Тернополе, который из-за роста больных коронавирусом, попал в "красную зону", продолжают работать кафе и рестораны, дети ходят в школу, в больницах не хватает мест, а жители потихоньку запасаются продуктами питания, опасаясь жесткого карантина.

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Мэр отказался вводить строгие ограничения

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что городской совет подает судебный иск к правительству, которое ввело в городе "красную зону" из-за роста заболевших COVID-19.

"Вместе вынуждены защищать свое право на труд и обучение. Мы не можем допустить, чтобы город остановился, ведь более 80 процентов поступлений в бюджет Тернополя – это налоги, которые платит малый и средний бизнес. То есть, если мы закроем их деятельность, город просто остановится. Мы не сможем тогда финансировать ни больницы, ни школы, мы не сможем подготовиться к отопительному сезону. Также не можем допустить транспортной блокады Тернополя и парализовать жизнь более двухсоттысячного города", – заявил Надал.

Тернополь отказался вводить карантин. "Реально"

Также мэр Тернополя обратился к полиции с просьбой не составлять протоколы на предпринимателей о нарушениях постановления правительства. Сам Надал отказался вводить в городе строгие ограничения. В Тернополе действует лишь масочный режим, социальная дистанция, а транспорт ездит с табличками "социальные перевозки". В школу и садики родители могут водить детей по желанию.

В то же время глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, который сам заразился коронавирусом, сообщает, что ситуация в Тернополе опасная.

"Скорые с больными часами ждут возле больниц, чтобы госпитализировать пациентов. С тяжелыми пневмониями принимают целые семьи. Две больницы Тернополя уже не принимают пациентов и для больных приходится искать места в районах", – описывает ситуацию Труш.

По его словам, в некоторых школах не принимают детей, потому что там некому их учить.

В магазинах выросли очереди

Сами жители Тернополя говорят, что как только несколько дней назад правительство объявило у них "красную зону" в магазинах выросли очереди.

"Я бы не сказал, что была паника, как в начале карантина в марте, но у входа в магазины выстроились очереди. Продавцы стали следить, чтобы в магазинах не было слишком много покупателей, чтобы не попасть на штрафы. Но пенсионеры как всегда скупали крупы, соль, сахар, макароны и масло. У меня соседка дважды сбегала в магазин, отстояла очередь. Пришлось ей помогать сумку поднимать. Говорю: "на всю жизнь не запасетесь". А ей все равно", – рассказывает житель города Вадим.

На праздник города пришли сотни людей. Тернопольский городской совет

Сами продавцы отмечают, что покупателей действительно сейчас стало больше. "Паника не паника, но люди снова запасаются. Никто не знает, вдруг город закроют. Вон, поезда то останавливаются у нас, то нет", – поделилась продавец супермаркета в центре Тернополя Оксана.

Больных везут в районы

В больницах города действительно уже не хватает мест для пациентов с коронавирусом. "У нас приказ везти "ковидных" в районы. И только в случае если есть все признаки коронавируса. Просто высокая температура еще не признак COVID-19. Должны быть сухой кашель, ломота в суставах, потеря обоняния…", – на условиях анонимности рассказала одна из врачей скорой.

Аптекари также подтверждают – больных в городе значительно больше. "У нас больных за последний месяц в разы большее. Приходят с кашлем, с соплями. Скупают все от температуры. Я думаю, что причина в тех, кто приезжает с заработков с Европы. А также отдыхающие, которые не могли пропустить сезон и бросились отдыхать на моря", – возмущается фармацевт одной из аптек Тернополя Анастасия.

Скорые выстраиваются в очереди. Корреспондент

Также местные жители рассказывают, что, не смотря на запреты, в городе вовсю гуляют свадьбы, дни рождения в кафе и ресторанах.

"Они все без масок пьют, танцуют. Они бессмертные! Им все равно, что завтра половину из них повезут в больницу с подозрением на коронавирус. Это какой-то пир во время чумы. Большинство откровенно считают, что никакого коронавируса нет. Пока кто-то из их родных не попадет в больницу", – возмущается местный житель Андрей Гаврилюк.

Мэру не понравились танцы

В тоже время Сергей Надал, который выступает против жестких ограничительных мер, возмутился, что в Тернополе в известных заведениях практикуют танцы до утра без всяких масок.

"Мне вчера показали видео, где в отдельных развлекательных заведениях Тернополя люди не придерживаются норм, были в близком контакте. Руководители отдельных развлекательных заведений, особенно где есть танцевальные площадки, в то время, когда город живет в особом режиме специально делают все, чтобы росло количество больных", – возмутился мэр.

Хотя надо отметить, что несколько дней назад в Тернополе прошли массовые мероприятия по поводу дня города. На концерты собрались сотни тернопольчан, практически все без масок

Предприниматели против

К слову, предприниматели Тернополя категорически против того, чтобы в их городе вводили жесткие меры. Они уверяют, что весной из-за карантина практически все потеряли и теперь готовы на все лишь бы работать.

Предприниматели в Тернополе против жестких мер. 5 канал

"А что людям делать? Моя парикмахерская не работала, ребенок сидел дома, я ни копейки не могла заработать. На что мне жить? В других странах вон и масок даже не носили, и ничего – выжили. Да, там было много смертей пожилых людей, но это жизнь", – уверяет Виктория Савчук.

"Моя мама работала в кафе, и с каждой зарплаты умудрялась что-то откладывать. Во время карантина мы поели все запасы, ни на какое море съездить не смогли. Теперь и она, и я работаем, чтобы как-то выкрутиться. А тут снова объявляют жесткие меры. Как нам жить?", – возмущается местная жительница Евгения Поп.

Напоминаем, что в Украине в понедельник, 14 сентября, вступило в действие новое эпидемиологическое зонирование.