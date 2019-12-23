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23 декабря • обновлено в 19:20
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На границе с Польшей застряли тысячи украинцев: названы причины километровых пробок

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Причинами километровых очередей, которые образовались на пунктах пропуска украино-польской границы стали возвращение из Европы заробитчан и возможный бунт таможенников против реформы главы службы Максима Нефьодова.

Об этом идет речь в материале "Страны". Отмечается, что частично ситуация повторяется каждый год именно перед новогодними праздниками, однако в 2019 году появились и новые обстоятельства.

"Действительно, в очередях много заробитчан. С каждым годом их все больше. В Польше, считай, уже пол-Украины пашет. Граница просто не выдерживает, нужно переоборудовать, строить новые пункты пропуска, но Зеленский пока не порешал", – рассказал источник в Западной пограничной службе.

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На границе с Польшей застряли тысячи украинцев

На границе с Польшей застряли тысячи украинцев

Страна

По версии польских пограничников, виной всему – изменения в украинском законодательстве по ввозу б/у авто, которые вступят в силу с Нового года. Речь идет о штрафах для машин с "евробляхами".

"Ситуация не зависит от пограничной службы и вызвана, среди прочего, скоплением бывших в употреблении автомобилей, которые были приобретены в ЕС для экспорта в Украину. Длительные сроки ожидания также связаны с изменениями в работе налоговых и таможенных служб Украины, которые вступили в силу 8 декабря этого года, и непосредственно влияют на обслуживание приграничного движения с украинской стороны границы", – сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши.

На границе с Польшей застряли тысячи украинцев

На границе с Польшей застряли тысячи украинцев

Фото: Томаш Баарт

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефьодов при этом опроверг проблемы с украинской стороны, обвинив в задержках Польшу.

Таможенники же негласно рассказали, что очереди – это бойкот "реформы Нефьодова", которую он объявил с 8 декабря. При этом официально ссылаются на сбои в системе из-за перезапуска.

"Массовые чистки и назначения близких к Нефьодову людей вызвали возмущение. К тому же, после увольнений банально не хватает сотрудников",– объяснил источник на львовской таможне.

Кроме того, польские активисты сообщили и о проблемах в их стране – там таможенники также решили устроить забастовку из-за годовых премий – массово уходят на больничные и медленно работают.

Как сообщал OBOZREVATEL, людям пришлось простаивать на границе по несколько суток, чтобы попасть в Украину.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"В Польше, считай, уже пол-Украины пашет."... А вторая половина пакует чемоданы
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