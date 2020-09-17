Мэры болеют COVID-19, а кислорода не хватает: как области Украины открещиваются от карантина

Города-лидеры Украины по количеству заболевших короновирусом не собираются ужесточать меры и, например, закрывать школы и садики. Власти не признают проблемы, даже в упор не хотят замечать очереди из скорых в больницах и нехватку кислорода для пациентов. Одна из причин такого поведения – предстоящие местные выборы. Мэры пытаются набрать "бонусов", разрешая детям ходить в школы, их родителям – торговать на базарах и отдыхать в клубах до утра. В результате цифры заболевших растут.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 сентября в тройке лидирующих – Тернопольская область – 380 человек, Одесская – 284, Харьковская – 272 и Киев – 356. И если в столице еще как-то придерживаются карантинных правил, то в регионах решили не подчиняться правительству и принимают свои решения.

Подробнее о том, что происходит в городах, где сейчас больше всего заболевших, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Тернополе подозревают манипуляции с цифрами

В Тернопольской области из 380 заболевших 110 – жители самого Тернополя. Однако в областном центре о новых ограничительных мерах речи не идет. В пресс-службе мэрии нам сказали, что такие высокие цифры связаны с тем, что жители города очень ответственные и в случае заболевания сразу идут тестироваться, анализов проводят много.

Мэр Тернополя Сергей Надал сам подхватил COVID-19 и лечится дома. Оттуда он записывает видеообращения к жителям.

В последнем видео мэр рассказывает о том, как власть готовится к отопительному сезону и ремонтирует дворы. А что касается роста заболеваемости в городе, то Надал во всем обвинил областной лабораторный центр. По его мнению, там манипулируют цифрами.

Глава города обратился к предпринимателям, на которых полиция составляет протоколы за нарушения во время карантина. Надал предложил бизнесменам обращаться в мэрию, где создана группа из адвокатов и юристов, они будут защищать "нарушителей" в суде.

Правда, в пресс-службе мэрии отмечают, что это касается только тех случаев, когда полиция штрафует за то, что они работают во время карантина. "Но если они нарушают санитарные нормы, например, масочный режим, то в таком случае их защищать не будут", – пояснила спикер тернопольской мэрии Марьяна Зварыч.

В Тернополе продолжают работать садики и школы, несмотря на то, что область находится в "красной" зоне. Закрыта только одна школа №6. Правда там временный простой карантином не называют. По словам мэра, это вынужденные двухнедельные каникулы, поскольку десять сотрудников школы заболели COVID-19.

"Родители, которые работают, не знают куда девать детей. Мы не заставляем никого водить их в садики и школы, родители сами принимают решение", – говорит Зварыч.

В мэрии подчеркивают, что за время карантина весной город недополучил 120 млн налогов. И если сейчас все закрыть, то уже в конце года нечем будет платить зарплаты бюджетникам.

Поэтому работают кафе и рестораны, правда на летних площадках, а ночные клубы ограничивают до 24 часов. Правда сами жители рассказывают, что дискотеки открыты до утра и никакого масочного режима там не соблюдают.

Очереди из скорых

В числе лидеров по числу выявленных заболевших 16 сентября оказалась Одесская область – 284 случая. Из них 92 в самой Одессе. Однако на сессии городского совета говорили о ситуации в больницах города и хвалили главу департамента здравоохранения за хорошую работу по борьбе с эпидемией.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, город вовремя сориентировался и установил два криоцилиндра, с помощью которых больных обеспечивают кислородом. "Теперь мы тратим до двух тысяч литров кислорода в неделю. Если бы не это, то я не знаю, чтобы мы делали", – заявил он.

Однако местные жители думают по-другому. Одна из семейных врачей города на условиях анонимности рассказала OBOZREVATEL, что больные буквально дерутся за кислородные маски, чтобы спасти свои жизни. По ее словам, больных в городе очень много, а в больницы берут только тяжелых. Возле самих больниц выстраиваются очереди из машин скорой помощи.

В пресс-службе мэрии эту информацию называют бредом. А чиновники заявляют, что скорые просто стоят на отстое без пациентов.

Сами медики и волонтеры в соцсетях рассказывают, что количество больных в городе резко увеличилось, скорые выстраиваются в очереди и ждут по 7-8 часов, чтобы передать пациентов в больницы.

Один из сотрудников скорой помощи под ником Виталий Фон Клим выложил видео очереди машин скорых и описал, как он сдавал пациента.

"Семь часов, с больным парнем без определенного места жительства, которого пришлось накормить за свой счет и после чего он мирно спал у меня на носилках. Семь часов в защитном комбинезоне, в котором набралось по литру пота в каждой бахиле. С судорогой после этого в руках и ногах, от потери солей. Но вы можете продолжать дальше все это считать заговором всемирного масонства и лично товарища Си. Видео мое, нас тут 17 машин, и городской скорой и Инто-саны и Святой Екатерины", – написал он.

По словам, волонтера Екатерины Кожевниковой, на аппаратном совещании в мэрии начальница департамента культуры Татьяна Маркова заявила, что скорые просто стояли на отстое, и никаких очередей с больными нет.

"Единственная лаборатория, которая сейчас обслуживает область и город, и пашет как проклятая, с первых чисел сентября не могла проводить исследования ПЦР из-за отсутствия реактивов. С 5 сентября ЦРБ и мобильные бригады практически перестали делать забор материалов. К 9 числу Минздрав перекинул нам реактивы, но к тому времени образцов материалов скопилось уже около 3 тысяч", – описывает она сложившуюся ситуацию.

Харьков не готов к наплыву больных, но велопробег отменили

Харьковская область так же в лидерах по коронавирусу. По данным на 16 сентября тут выявлено 272 новых случая, из них 245 в самом Харькове. Инфекцию подхватил в том числе и мэр Харькова Геннадий Кернес.

По словам директора департамента по связям с общественностью Харьковской мэрии Юрия Сидоренко, город находится в "оранжевой" зоне, поэтому тут соблюдаются все правила, которые прописаны. В частности, в городе отменили велопробег, который должен был пройти в эти выходные.

Однако медики анонимно рассказывают, что город до сих пор не готов к наплыву коронавирусных больных. По их словам, в Харькове, как впрочем и в других городах Украины, не хватает кислорода.

"До сих пор в больницах не проведены кислородные трассы, не хватает кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ. НСЗУ перечисляет в больницы деньги, которых хватит или на зарплаты врачам или на лекарства для больных. В результате пациентам приходится покупать антибиотики на 1,5-3 тысячи гривен", – отметил один из медиков.