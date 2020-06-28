Очередь за хлебом в СССР, 1961 год. Twitter Максима Мировича

В сети всплыло архивное фото, запечатлевшее очередь за хлебом в СССР в 1961 году.

Снимок был сделан во времена продовольственного кризиса в СССР. Опубликовал фото в своем Twitter блогер Максим Мирович.

"Злые и голодные советские граждане в очереди за хлебом", – гласит подпись к фото.

Очередь за хлебом в СССР: в сети всплыло архивное фото скриншот

Некоторые из пользователей поделились собственными воспоминаниями о тех временах.

Очередь за хлебом в СССР: в сети всплыло архивное фото Скриншот

Очередь за хлебом в СССР: в сети всплыло архивное фото Скриншот

Очередь за хлебом в СССР: в сети всплыло архивное фото Скриншот

Как известно, в 1960 году СССР охватил продовольственный кризис. С прилавков магазинов исчезли некоторые виды круп, вермишель, сливочное масло, топленое молоко, мясные полуфабрикаты, буженина. Начались перебои с мукой и белым хлебом.

В декабре 1963 года правительство вынуждено было закупить партию зерна в 12 миллионов тонн в США, а к середине 80-х Советский Союз стал крупнейшим в мире импортером зерна.

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