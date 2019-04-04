"Очередь к Гиви была бы меньше": Соколова указала Украине на просчет с Донбассом

Если бы на Донбассе проводилась постоянная политика украинизации, пророссийские силы в 2014 году не имели бы в этом регионе никаких шансов.

Ведь население не было бы восприимчивым к навязанной пропагандистской идеологии псевдогероев и сепаратизму. Об этом заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире онлайн-встречи с фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Если бы там была украинская культура, поверьте мне... Война, она ведь не автоматах, а в головах. Если бы там была украинская культура, все было бы совершенно иначе. И очереди с гвоздичкой после смерти Гиви, Моторолы были бы меньше. Потому что часть людей просто бы переехала сюда из-за невозможности существования там", — уверена она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что в скором будущем жители временно оккупированного Донбасса в вышиванках будут встречать в центре своих городов Героев Вооруженных сил Украины. Более того, их прихода будут ждать даже те, кто симпатизировал террористам "Л/ДНР".

Также она осудила коллаборационистов из "Л/ДНР", которые жалуются на то, что им сложно получать пенсию на территории свободной Украины. Для того, чтобы избежать этого, она посоветовала сторонникам "русского мира" возвращаться в состав родной страны и не предавать ее.

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