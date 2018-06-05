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"Очень злит": украинский боец признался, как его изменила война

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Украинским бойцам, которые прошли боевый действия на Донбассе, не нравится, когда тему патриотизма эксплуатируют.

"Теперь меня очень злит, когда трогают тему патриотизма. Особенно, когда эту тему трогают те, кто вообще к ней отношения не имеет. Изменились отношения с родными, с некоторыми больше сошлись, а с некоторыми вообще разошлись", - рассказал OBOZREVATEL АТОшник Александр Бабурик.

Он подчеркнул, что очень сблизился с боевыми побратимами.

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"Там даже женщина крестила ребенка, и мы стали кумовьями. Люди, которых раньше даже не знал, стали более родными, чем некоторые из тех, с которыми до войны общался", - пояснил Бабурик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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