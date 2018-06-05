"Очень злит": украинский боец признался, как его изменила война

Украинским бойцам, которые прошли боевый действия на Донбассе, не нравится, когда тему патриотизма эксплуатируют.

"Теперь меня очень злит, когда трогают тему патриотизма. Особенно, когда эту тему трогают те, кто вообще к ней отношения не имеет. Изменились отношения с родными, с некоторыми больше сошлись, а с некоторыми вообще разошлись", - рассказал OBOZREVATEL АТОшник Александр Бабурик.

Он подчеркнул, что очень сблизился с боевыми побратимами.

"Там даже женщина крестила ребенка, и мы стали кумовьями. Люди, которых раньше даже не знал, стали более родными, чем некоторые из тех, с которыми до войны общался", - пояснил Бабурик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.