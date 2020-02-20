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20 февраля • обновлено в 17:27
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Очень подавлены: стало известно о состоянии прибывших из Уханя украинцев

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Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер рассказал, что украинцы, которые прибыли из Китая 20 февраля, пребывают в очень подавленном психологическом состоянии.

Виной всему – протесты против их принятия на карантин в санаторий на Полтавщине. Подробностями Кучер поделился после того, как встретил рейс в харьковском аеропорту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно, люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, как их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это обескураживает сейчас всех", – сказал он.

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Самолет из Китая: что известно о прибывших украинцах

Самолет из Китая: что известно о прибывших украинцах

Пресс-служба ГПСУ

По словам Кучера, эвакуированные прошли уже двойную проверку на наличие коронавируса.

"Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", – возмутился он.

Кучер добавил, что самолет и багаж пассажиров пройдет дезинфекцию. Их контакты с другими людьми будут под "жестким контролем".

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары". Там местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Китай планирует проведение спецоперации по спасению украинцев эвакуированных в Украину для эвакуации их в Китай. Рейтерс.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кучер пусть в Харьков примет,в мерию к Кернесу поселят.
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