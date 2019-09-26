"Очень опасная фаза луны": чем грозит новолуние 28 сентября

Новолуние в сентябре 2019 года выпадает на субботу, 28 сентября.

Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда. "Это очень опасная фаза Луны, когда действуют разрушительные программы", – предупредил он.

По его словам, эта фаза луны несет двоякое влияние – как позитивное, как и негативное. Позитив состоит в том, что новолуние благоприятно "для зарождения всего нового", в этот день "можно закладывать позитивные программы".

Новолуние в горах, иллюстрация 24 Канал

Негатив новолуния связан с тем, что "действуют разрушительные программы".

Как пояснил Игорь Мехеда, чтобы воспользоваться позитивным влиянием и избежать негативного, "во многих религиях мира часто держат посты и медитируют на Высшее".

"Одновременно с этим обращаются к лунной богине Гекате. Геката изображается в виде черной женщины со змеями вместо волос, часто многорукой, которая едет на черной колеснице, запряжённой черными лошадьми, в черной ночи, сопровождаемая черными собаками. Считалось, что, невзирая на страшный облик, Геката благостна к людям и может распутать любое неизвестное колдовство или решить жизненную проблему", – сообщил он.

Как пояснил Игорь Мехеда, для того чтобы получить помощь Гекаты, необходимо испечь буханку черного хлеба, выйти на перекресток трех дорог и оставить там хлеб в дар этой богине, параллельно озвучивая просьбу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о ритуале на привлечение денег, который можно проводить в новолуние и полнолуние, а также сообщил, что можно сделать в дни с тремя "девятками" в дате: 19 сентября и 29 сентября 2019 года.

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