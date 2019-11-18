"Очень красиво!" Фото осенней Одессы покоряют сеть

Сеть покоряют снимки одесского фотографа Игоря Белова. На них запечатлены побережье, море и порт. Осеннее небо играет незабываемыми красками.

Пользователи называют эти фотографии открытками. Снимки размещены на странице Игоря Белова в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца)

"Очень красиво!", "Где Вы берёте такие замечательные фото? Или это открытки?", – пишут люди.

Фото осенней Одессы покоряют сеть Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть Игорь Белов/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили серию фотографий осенней Одессы, которые вызвали у пользователей восторг. На снимках – и знаменитые одесские дворики, и море, и парки, и коты, и, естественно, сами одесситы.

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