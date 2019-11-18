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18 ноября • обновлено в 12:40
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"Очень красиво!" Фото осенней Одессы покоряют сеть

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Сеть покоряют снимки одесского фотографа Игоря Белова. На них запечатлены побережье, море и порт. Осеннее небо играет незабываемыми красками.

Пользователи называют эти фотографии открытками. Снимки размещены на странице Игоря Белова в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца)

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"Очень красиво!", "Где Вы берёте такие замечательные фото? Или это открытки?", – пишут люди.

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Фото осенней Одессы покоряют сеть

Игорь Белов/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили серию фотографий осенней Одессы, которые вызвали у пользователей восторг. На снимках – и знаменитые одесские дворики, и море, и парки, и коты, и, естественно, сами одесситы.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы фотографии Черное море
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