"Не знаю, как пережить ночь. Спасите!" Подробности смерти преподавательницы из Житомира

В Житомире от коронавируса умерла преподаватель Житомирского технологического университета Ольга Грабарь. Ей было всего 39 лет. За два дня до смерти женщина через соцсеть обратилась к мэру города с просьбой наладить ситуацию с поставкой кислорода в реанимацию 1-й районной центральной больницы, где она и находилась. Грабар сообщила градоначальнику, что в этот день тут восемь раз отключали кислород.

Однако, помощи Ольга так и не дождалась. У нее осталась семья и 11-летний сын. Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Перед смертью просила кислород

39-летняя Ольга Грабарь умерла 17 ноября в реанимации 1-й районной центральной больницы Житомира. За два дня до своей смерти в Facebook она обратилась к мэру Сухомлину с просьбой дать кислород.

Facebook Ольги Грабарь

"Для людей в реанимации на ковид-19 уже нет кислорода!! Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!!! Вмешайтесь!!! Я знаю вы в этом городе можете все!!!! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще!!!! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!!! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!!! Спасите!!!" – написала женщина.

Под постом Ольги заместитель мэра Мария Мисюрова ответила, что проблема с кислородом уже решена. Однако Ольга умерла через два дня после этого.

Ольга Грабарь умерла в реанимации 1-й центральной районной больницы Житомира Facebook Ольги Грабарь

В больнице свою вину отрицают

В больнице уверяют, что Ольга умерла не от недостатка кислорода. По словам медицинского директора этой больницы Андрея Волкова, преподаватель находилась у них в реанимации со 2 ноября, у нее был подтвержден коронавирус.

"Она с самого начала была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции, была на высокопотоковой вентиляции. То есть она получала не 10 литров кислорода, а 30 литров в минуту. Мы провели вскрытие, причина смерти – интенсивная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА ). Это частое осложнение при COVID. Сам вирус вызывает тромбообразование во всех сосудах, и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии", – заявил Волков.

Также он сказал, что из-за похолодания на улице трасса с кислородом может замерзать и потому падать давление. "Есть технические моменты в системе. Сейчас начались заморозки и начали замерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом оно возобновляется", – говорит Волков.

Ольга Грабарь очень боялась умереть Facebook Ольги Грабарь

Однако в любом медицинском справочнике по лечению тромбоэмболии легочной артерии, в том числе и при коронавирусе, говорится, что для лечения требуется проводить кислородную терапию. То есть Ольге постоянно требовался кислород, чтобы остановить образование тромбов.

Для лечения легочной тромбоэмболии требуется кислород msdmanuals.com

Для лечения легочной тромбоэмболии требуется кислород noatero.ru

В этой больнице не хватает кислорода

Незадолго до смерти Ольги, 10 ноября, мы готовили материал о ситуации с лечением коронавируса в больницах Житомирской области.

И как раз медицинский директор 1-й больницы Андрей Волков признавался, что у них есть проблема с кислородом. Больнице не хватало кислородных точек для подачи высокопотокового газа.

На тот момент в медучреждении работало 100 точек. Еще столько же готовились подвести. Для этого как раз монтировали кислородную установку. Оставалось провести трассы к корпусу больницы.

Однако Волков сетовал на то, что сейчас вся страна занимается одним и тем же, поэтому квалифицированных специалистов, которых в Житомире и так единицы, не хватает. "Поэтому на организацию дополнительных точек потребуется время. Чтобы как-то улучшить положение, сейчас закупаем кислородные концентраторы", – говорил Волков.

У Ольги осталась семья: муж и 11-летний сын Facebook Ольги Грабарь

К тому же именно эта больница была практически заполнена под завязку пациентами. Там было занято 93% коек, и это при том, что ковидные отделения как раз расширили за счет закрытия соседних.

В Минздраве смерть женщины прокомментировали: Ольга находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ, но "сопутствующие заболевания не дали возможности спасти ей жизнь".

Очень хотела жить

Знакомая Ольги Грабарь рассказала, что молодая женщина очень хотела жить. "Она хотела жить и всем писала, что ей страшно", – говорит нам Анна.

Еще одна знакомая Ольги Галина Тарасюк выложила скрин переписки с ней вечером того же 15 ноября. Она отправила ей копию заявления чиновницы о том, что проблема решена. На что Грабарь ответила, что кислорода по-прежнему в больнице нет. "Нету. Может, завтра будет, но конкретно сегодня перебои", – написала Ольга.

Facebook Ольги Грабарь

У Ольги осталась семья – муж и 11-летний сын, которого она очень любила и гордилась им. Недавно семья отметила день рождения сына. Тогда мама написала: "Уже 11 лет как моя жизнь стала полноценной и осознанной. Моя радость, моя гордость, мой самый лучший мальчик", – написала Ольга. Это стало последним поздравлением от мамы для ее сына.

Facebook Ольги Грабарь

Сама женщина преподавала в Житомирском государственном технологическом университете. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры программного обеспечения.

А в свободное время увлекалась выращиванием цветов. У нее на страничке есть много фото роз, которые она обожала. К тому же вся семья очень любила ходить в лес и собирать грибы.