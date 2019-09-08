"Очень хорошие люди!" Освобожденный из плена Карпюк внезапно расхвалил россиян

Украинец Николай Карпюк, который вернулся из РФ вместе с другими пленными, расхвалил граждан страны-агрессора.

В общении с журналистами Карпюк рассказал, что в России во всем виновата власть, которая работает в связке с силовиками.

"Сами россияне – очень хорошие люди. Я общался с арестованными... Это очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же в рабстве не можете себя развивать. Они понимали это. Но система, структура, когда КГБ контролирует всех..." – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Карпюк ужаснул рассказом о пытках в России во время пребывания в плену в тюрьме.

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