Европу атаковал новый испанский коронавирус-мутант: чем опасен и как действует

Ученые предупредили о быстром распространении по странам Европы новой разновидности коронавируса, так называемого испанского мутанта. Он появился еще в июне в Испании, и вскоре разошелся по этой стране. А ныне вышел и за ее пределы.

Ученые из Швейцарии и Испании предупреждают, что этот вирус имеет свойство очень быстро передаваться от человека к человеку.

Станет ли он причиной второй волны коронавирусной инфекции и повлияет ли на создание вакцины, OBOZREVATEL расспросил у украинских ученых.

Распространяется с бешеной скоростью

Об "испанском мутанте" стало известно из научной статьи швейцарских и испанских ученых, которую они разместили на платформе Medrxiv для обсуждения.

В ней эксперты заявляют, что мутирующий коронавирус с названием 20A.EU1 опасен тем, что может сопротивляться иммунитету человека. Он характеризуется мутациями, которые модифицируют аминокислоты в белках шипа, нуклеокапсида (геном вируса, заключенный в белковую оболочку – капсид. – Ред.) вируса. Поэтому изучение этой разновидности коронавируса очень важно с точки зрения создания вакцин и лекарств.

Ученые нашли новую разновидность коронавируса thailandmedical.news

В статье отмечается, что уже известно много мутантов коронавируса, однако они не настолько быстро распространяются среди людей, как 20A.EU1. Ученые предполагают, что этот вариант возник именно в Испании летом. Он очень быстро разошелся среди сельскохозяйственных рабочих на северо-востоке страны. И теперь в 80% случаев заболевания коронавирусом источником является 20A.EU1.

Также "испанский мутант" вышел за пределы страны после ослабления карантина на границах. Его активно разнесли по Европе туристы, побывавшие в Испании. Ученые отмечают, что этот вариант вируса быстро распространялся по Европе с 20 июля, и теперь его можно обнаружить в 12 странах. Он есть в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Нидерландах. Также его нашли во Франции, Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции. Кроме того, он зафиксирован в Гонконге и Новой Зеландии.

"Испанского мутанта" развезли по другим странам туристы

Также исследователи отмечают, что это не единственный мутант, который сейчас гуляет по Европе. Например, во Франции и Бельгии преобладают другие варианты.

Всего 147 тысяч мутантов

Украинские ученые говорят, что "испанский мутант" вряд ли сможет как-то серьезно повлиять на течение болезни и ее агрессию.

Профессор, завотделением вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАН Украины Алла Мироненко считает, что раз новую разновидность этого вируса сумели идентифицировать, то она не настолько страшна.

"Сейчас в мировой базе находится 147 тысяч вариантов коронавируса, из них выделено 6 генетических групп. Одни варианты расходятся по Европе, другие – в Азии, третьи – в Австралии. Но есть и такие, чье место распространения не удалось определить, они не классифицированы. Но раз они выявлены, значит большой опасности не представляют", – поясняет Мироненко.

В Испании проходили протесты против карантинных ограничений

Профессор-эпидемиолог Светлана Доан отмечает, что все вирусы мутируют. "Наличие мутации еще не означает, что свойства вируса ухудшаются, и он становится более агрессивным. Напротив, не каждая мутация идет ему на пользу. Он может даже ослабнуть. На сегодня проведенные анализы по всему миру показывают – хотя коронавирус и мутирует, наши антитела могут с ним бороться", – уверяет Доан.

Эпидемиолог отмечает, мнение о том, что в Италии бушевал какой-то особенно агрессивный вид вируса, не нашло своего подтверждения.

"Один важный нюанс. Как будет протекать инфекционный процесс в организме, какие будут проявления, зависит не только от разновидности вируса, но и от организма, в который он попадает. Тут важно сочетание биологических свойств организма и вируса. Если человек переохлажден, получил высокую инфицирующую дозу, то стечение таких неблагоприятных обстоятельств может привести к увеличению патогенности. А если в какой-то группе людей переболели многие, и вирус попадает в этот иммунный организм, то его агрессивность падает", – говорит Доан.

Не всегда мутация идет в пользу вируса thailandmedical.news

Что касается вопроса – будет ли ПЦР-тест распознавать мутанта, то Доан считает, что многое зависит от того, в какой части вируса произошла мутация. "Для ПЦР-теста выбраны наиболее стабильные участки, которые не могут зависеть от мутаций. Как правило, для диагностики выбирают самые консервативные элементы у каждого возбудителя. Поэтому, по моему мнению, новый вариант вируса не может повлиять на выявляемость его при ПЦР-тестировании", – подчеркивает исследователь.

Сможет ли "испанский мутант" повлиять на создание вакцины? Доан отмечает, что уже доказано: коронавирус не настолько изменчив, как вирус гриппа. Поэтому нельзя говорить о неэффективности создаваемого препарата в этом сезоне или в следующем.