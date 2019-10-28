Как вы уже наверное поняли из моих предыдущих постов — в своих кинообзорах я обычно нападаю на те ленты, которые как-то пропагандируют совок, диктатуру или просот являются уродливым продуктом закрытого тоталитарного общества (как например ленты Тарковского). И вот сегодня настал черёд написать пост про ещё одну такую ленту — фильм "Бумер", который можно сказать вошёл в историю российского/пост-советского кинематографа начала XXI века.

По своей мрачно-депрессивной атмосфере фильм "Бумер" напоминает фильм "Брат-2", и в каком-то смысле похожи и эффекты воздействия этих фильмов на зрителя — подрастающее поколение засматривалось этими лентами и хотело быть "такими же крутыми", как отрицательные герои-убийцы из этих фильмов. И тут даже не важно, хотели этого режиссёры изначально или нет — важно то, что эти фильмы оказали весьма разрушительное воздействие, привив обществу быдлячие ценности, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — обзор фильма "Бумер".

О чём этот фильм.

Для начала несколько слов о сюжете ленты, он чрезвычайно незамысловат. Четверо друзей-братков в одной из бандитских разборок случайно убивают офицера спецслужб (который был внедрён в банду под прикрытием), после чего убегают из Москвы куда-то на восток страны, уезжая всё дальше и дальше от цивилизации на угнанном "чёрном бумере" (автомобиле БМВ седьмой модели).

Немногочисленные деньги, взятые с собой, быстро заканчиваются, и ближе к концу фильма бандитская группа идёт на преступление — грабит компьютерный магазин. В результате последствий ограбления и возникшей перестрелки с милицией двое участников банды гибнут, третий попадает в руки милицейской группы захвата, а четвёртый (из-за которого, собственно, и начался весь этот сыр-бор) — убегает на том самом "бумере", а затем бросает автомобиль где-то в глуши. Собственно, на этом кино и заканчивается.

Что самое интересное, кино снято таким образом, что симпатии зрителей находятся на стороне бандитов — они показаны своими в доску парнями, которые вынуждены выживать во враждебном мире. Даже эпизод с дальнобойщиками на заправке подан как героический — пацаны не бросили раненого отверткой товарища и бились до конца, как деды на войне! При этом как-то забывается, что к дальнобойщикам бандиты приехали в общем-то как рэкет — чтобы забрать у них честно заработаные деньги.

Во всей ленте ни слова не сказано про бэкграунд бандитов — а там в анамнезе явно есть и ограбления, и рэкет, может быть даже убийства. Из прошлого банды режиссёр показывает только эпизод с девушкой одного из бандитов — она собиралась уехать вместе с ним за границу, но в самый последний момент перед отъездом тому позвонили друзья и втянули его в разборки — что было кстати подано как правильный пацанский поступок. Впрочем — об этом подробнее в следующем разделе.

Быдлячие загаражные ценности.

А теперь о том, какое влияние оказал фильм на подростков и молодёжь. Как я уже написал выше — бандиты в нём показаны весьма симпатичными героями, и даже их финальная неудача (неудачное ограбление компьютерного магазина) воспринимается скорее как не фартануло пацанам. В фильме всячески превозноситься умение бандитов решать вопросы и находчивость в плане добычи денег — "вон дальнобойщики сидят, они походу сладкие, давайте их нахлобучим". Юные зрители из России однозначно восхищались такими героями и хотели быть на них похожими — я отчётливо помню, как в середине нулевых в жаргон рунета плотно вошли бандитские слова и фразы из фильма "Бумер", вроде "чё мычишь блядина, я любому обосную, кто ты и что ты". Всем хотелось быть такими же крутыми и чёткими, как герои фильма.

Помимо умения "решать вопросы", в фильме превозносится также и мужская дружба — на самом деле в фильме под видом "дружбы" показывается жёсткая иерархия повязанных кровью и преступлениями участников банды — но зрителям это подаётся именно как "дружба". Глядите какой молодец, оставил свою бабу, чтобы поехать помочь пацанам перетереть тёрки — это настоящий мужчина, а не какой-нибудь там подкаблучник. Этой же "дружбой" оправдывается также и готовность участников банды убить любого постороннего человека — смотрите какие молодцы, заступаются за друзей — хотя на самом деле это сами бандиты весь фильм являются провокаторами и агрессорами.

Вообще если посмотреть подробно, то фильм "Бумер" буквально набит быдлячими загаражными ценностями — тут вам и антиамериканизм (вспомните как Кила на заправке презрительно говорит про бейсбольную биту — "да приезжал тут бейсболист из своей Америки"), и превознесение армейской службы (эпизод, когда старик говорит ряженому в форму пьянице — "да какую ты кровь проливал! Ты на пищеблоке отсиделся!"), и отношение к женщине как второсортному человеку (множество эпизодов на протяжении всего фильма). Собственно, даже само название ленты и чёрный автомобиль БМВ в центре событий — есть чистейший срез тех самых загаражных ценностей и иррационального увлечения автомобилями.

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На просторах страшной России.

Обсуждая фильм "Бумер", нельзя не сказать несколько слов и про декорации, на фоне которых происходят события. Россия в фильме показана весьма страшной страной — кое-какая жизнь теплится только в крупных городах, но стоит отъехать от них на несколько сотен километров — как начинаются бескрайние заснеженные степи, посреди которых непонятно как выживают люди, влача достаточно жалкое существование на уровне XVIII века, местами даже вообще без дорог и электричества.

В общем-то, это достаточно справедливая и верная картина реальной жизни в России, но тут интересно другое — то, под каким углом всё это показывает режиссёр. Герои фильма никак не ужасаются этой жести, она для них — органичная среда для существования. Вот этому менту можно дать взятку, вот этого лоха можно кинуть, а здесь и вовсе можно ограбить магазин — никто ничего не узнает и нам ничего за это не будет. Более того, такой ужасной средой режиссёр как бы даже пытается оправдать поступки героев — заявляя устами одного из них "не мы такие — жизнь такая!".

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Хочу напомнить, что и в начале нулевых (когда был снят фильм), и тем более в конце девяностых годов (о событиях которых в фильме и рассказывается) в России были десятки возможностей легально зарабатывать, работать и учиться — но режиссёр как бы оправдывает бандитов фразой о "такой жизни". Не они плохие — жизнь херовая. В эпизоде, когда Кила вручает биту мальчишке на бензозаправке, он произносит — "я вон вообще без отца рос, и в люди выбился". Многие из юных зрителей ленты восприняли это всерьёз и буквально — зачем учиться, зачем работать, когда можно просто ездить с плёткой на бумере, чётко решать вопросы и в конце концов выбиться в люди.

Вместо эпилога.

Не знаю, специально это произошло или нет, но у режиссёра Петра Буслова получилось снять фильм про обаятельное зло. Бандиты в ленте показаны не страшными, потерявшими человеческий облик ублюдками (которыми они, по большому счёту и являлись), а крепкой дружной компанией реальных пацанов, которые всегда готовы придти друг другу на выручку и вполне готовы убивать других людей — ради дружбы или просто так, в процессе очередного ограбления. А о причинах такого поведения, режиссёр говорит просто — такая жизнь. Мол, что с них взять, жизнь вокруг такая, а они за неё не в ответе.

Собственно — в этом и заключался главный деструктивный посыл фильма "Бумер". Многие из юных зрителей восприняли четырёх бандитов как героев для подражания, а страшную окружающую действительность — как единственно возможную Россию. Зачем что-то менять, зачем хотеть каких-то улучшений в своей стране — вы ничего не измените, кругом такая жизнь, проще взять в руки оружие и начать выбиваться в люди...

Такие дела.

А вы смотрели фильм "Бумер"? Что думаете о нём?

Напишите в комментариях, интересно.

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