Главная Новости
28 октября • обновлено в 16:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Обзор фильма "Бумер": быдлячие загаражные ценности

589

Как вы уже наверное поняли из моих предыдущих постов — в своих кинообзорах я обычно нападаю на те ленты, которые как-то пропагандируют совок, диктатуру или просот являются уродливым продуктом закрытого тоталитарного общества (как например ленты Тарковского). И вот сегодня настал черёд написать пост про ещё одну такую ленту — фильм "Бумер", который можно сказать вошёл в историю российского/пост-советского кинематографа начала XXI века.

По своей мрачно-депрессивной атмосфере фильм "Бумер" напоминает фильм "Брат-2", и в каком-то смысле похожи и эффекты воздействия этих фильмов на зрителя — подрастающее поколение засматривалось этими лентами и хотело быть "такими же крутыми", как отрицательные герои-убийцы из этих фильмов. И тут даже не важно, хотели этого режиссёры изначально или нет — важно то, что эти фильмы оказали весьма разрушительное воздействие, привив обществу быдлячие ценности, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Новости
С чем люди остались после СССР

Итак, в сегодняшнем посте — обзор фильма "Бумер".

О чём этот фильм.

Для начала несколько слов о сюжете ленты, он чрезвычайно незамысловат. Четверо друзей-братков в одной из бандитских разборок случайно убивают офицера спецслужб (который был внедрён в банду под прикрытием), после чего убегают из Москвы куда-то на восток страны, уезжая всё дальше и дальше от цивилизации на угнанном "чёрном бумере" (автомобиле БМВ седьмой модели).

Немногочисленные деньги, взятые с собой, быстро заканчиваются, и ближе к концу фильма бандитская группа идёт на преступление — грабит компьютерный магазин. В результате последствий ограбления и возникшей перестрелки с милицией двое участников банды гибнут, третий попадает в руки милицейской группы захвата, а четвёртый (из-за которого, собственно, и начался весь этот сыр-бор) — убегает на том самом "бумере", а затем бросает автомобиль где-то в глуши. Собственно, на этом кино и заканчивается.

Новости
Как в СССР стояли в очередях за "сладкой жизнью"

Что самое интересное, кино снято таким образом, что симпатии зрителей находятся на стороне бандитов — они показаны своими в доску парнями, которые вынуждены выживать во враждебном мире. Даже эпизод с дальнобойщиками на заправке подан как героический — пацаны не бросили раненого отверткой товарища и бились до конца, как деды на войне! При этом как-то забывается, что к дальнобойщикам бандиты приехали в общем-то как рэкет — чтобы забрать у них честно заработаные деньги.

Во всей ленте ни слова не сказано про бэкграунд бандитов — а там в анамнезе явно есть и ограбления, и рэкет, может быть даже убийства. Из прошлого банды режиссёр показывает только эпизод с девушкой одного из бандитов — она собиралась уехать вместе с ним за границу, но в самый последний момент перед отъездом тому позвонили друзья и втянули его в разборки — что было кстати подано как правильный пацанский поступок. Впрочем — об этом подробнее в следующем разделе.

Новости
Как в СССР эксплуатировали женщин: фото

Быдлячие загаражные ценности.

А теперь о том, какое влияние оказал фильм на подростков и молодёжь. Как я уже написал выше — бандиты в нём показаны весьма симпатичными героями, и даже их финальная неудача (неудачное ограбление компьютерного магазина) воспринимается скорее как не фартануло пацанам. В фильме всячески превозноситься умение бандитов решать вопросы и находчивость в плане добычи денег — "вон дальнобойщики сидят, они походу сладкие, давайте их нахлобучим". Юные зрители из России однозначно восхищались такими героями и хотели быть на них похожими — я отчётливо помню, как в середине нулевых в жаргон рунета плотно вошли бандитские слова и фразы из фильма "Бумер", вроде "чё мычишь блядина, я любому обосную, кто ты и что ты". Всем хотелось быть такими же крутыми и чёткими, как герои фильма.

Новости
Совки, окопавшиеся в наших ВУЗах

Помимо умения "решать вопросы", в фильме превозносится также и мужская дружба — на самом деле в фильме под видом "дружбы" показывается жёсткая иерархия повязанных кровью и преступлениями участников банды — но зрителям это подаётся именно как "дружба". Глядите какой молодец, оставил свою бабу, чтобы поехать помочь пацанам перетереть тёрки — это настоящий мужчина, а не какой-нибудь там подкаблучник. Этой же "дружбой" оправдывается также и готовность участников банды убить любого постороннего человека — смотрите какие молодцы, заступаются за друзей — хотя на самом деле это сами бандиты весь фильм являются провокаторами и агрессорами.

Вообще если посмотреть подробно, то фильм "Бумер" буквально набит быдлячими загаражными ценностями — тут вам и антиамериканизм (вспомните как Кила на заправке презрительно говорит про бейсбольную биту — "да приезжал тут бейсболист из своей Америки"), и превознесение армейской службы (эпизод, когда старик говорит ряженому в форму пьянице — "да какую ты кровь проливал! Ты на пищеблоке отсиделся!"), и отношение к женщине как второсортному человеку (множество эпизодов на протяжении всего фильма). Собственно, даже само название ленты и чёрный автомобиль БМВ в центре событий — есть чистейший срез тех самых загаражных ценностей и иррационального увлечения автомобилями.

Новости
Лицо российской нищеты

На просторах страшной России.

1.jpg

Обсуждая фильм "Бумер", нельзя не сказать несколько слов и про декорации, на фоне которых происходят события. Россия в фильме показана весьма страшной страной — кое-какая жизнь теплится только в крупных городах, но стоит отъехать от них на несколько сотен километров — как начинаются бескрайние заснеженные степи, посреди которых непонятно как выживают люди, влача достаточно жалкое существование на уровне XVIII века, местами даже вообще без дорог и электричества.

В общем-то, это достаточно справедливая и верная картина реальной жизни в России, но тут интересно другое — то, под каким углом всё это показывает режиссёр. Герои фильма никак не ужасаются этой жести, она для них — органичная среда для существования. Вот этому менту можно дать взятку, вот этого лоха можно кинуть, а здесь и вовсе можно ограбить магазин — никто ничего не узнает и нам ничего за это не будет. Более того, такой ужасной средой режиссёр как бы даже пытается оправдать поступки героев — заявляя устами одного из них "не мы такие — жизнь такая!".

Новости
Почему люди в СССР верили Кашпировскому

Хочу напомнить, что и в начале нулевых (когда был снят фильм), и тем более в конце девяностых годов (о событиях которых в фильме и рассказывается) в России были десятки возможностей легально зарабатывать, работать и учиться — но режиссёр как бы оправдывает бандитов фразой о "такой жизни". Не они плохие — жизнь херовая. В эпизоде, когда Кила вручает биту мальчишке на бензозаправке, он произносит — "я вон вообще без отца рос, и в люди выбился". Многие из юных зрителей ленты восприняли это всерьёз и буквально — зачем учиться, зачем работать, когда можно просто ездить с плёткой на бумере, чётко решать вопросы и в конце концов выбиться в люди.

Вместо эпилога.

Не знаю, специально это произошло или нет, но у режиссёра Петра Буслова получилось снять фильм про обаятельное зло. Бандиты в ленте показаны не страшными, потерявшими человеческий облик ублюдками (которыми они, по большому счёту и являлись), а крепкой дружной компанией реальных пацанов, которые всегда готовы придти друг другу на выручку и вполне готовы убивать других людей — ради дружбы или просто так, в процессе очередного ограбления. А о причинах такого поведения, режиссёр говорит просто — такая жизнь. Мол, что с них взять, жизнь вокруг такая, а они за неё не в ответе.

Собственно — в этом и заключался главный деструктивный посыл фильма "Бумер". Многие из юных зрителей восприняли четырёх бандитов как героев для подражания, а страшную окружающую действительность — как единственно возможную Россию. Зачем что-то менять, зачем хотеть каких-то улучшений в своей стране — вы ничего не измените, кругом такая жизнь, проще взять в руки оружие и начать выбиваться в люди...

Такие дела.

А вы смотрели фильм "Бумер"? Что думаете о нём?

Напишите в комментариях, интересно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Место
Россия
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel