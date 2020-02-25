"Не политическое давление": в МВД назвали причину обысков в "Украинском киберальянсе"

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко опроверг информацию о том, что обыски в общественной организации "Украинский киберальянс", которые были проведены 25 февраля, связанны с политическим давлением.

Об этом он заявил изданию "Детектор Медиа". По его словам, речь идет о заявлении Одесского аэропорта, которое была направлено в полицию. Расследуя это уголовное производство, в полиции появились обоснованные подозрения считать, что по месту этих обысков могут находиться материалы, а также другая информация, которая имеет значение для раскрытия этого уголовного производства.

"Мы не говорили, что они подозреваемые или обвиняемые. Чтобы точно расследовать, кто устроил такое вмешательство в объект критической инфраструктуры надо провести эти следственные действия. Они были санкционированы судом – законно, спокойно", – пояснил он.

Отметим, что речь идет о решении суда, в котором говорится, что разрешение на обыск в Киеве предоставлено в связи с расследованием инцидента от 16 октября 2019 года, когда на табло "Международного аэропорта Одесса" появилось фото Греты Тунберг с надписью "Fuck you Greta".

Обыски прошли в рамках уголовного производства, которое 17 октября 2019 нарушил Малиновский отдел полиции в Одессе. Производство возбуждено по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 25 февраля правоохранители пришли с обысками к активистам организации "Украинский киберальянс". В частности, следственные действия провели у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители устроили масштабный обыск в КБ "Южное".

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