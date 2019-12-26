Обыски у адвокатов Equity: к Рябошапке и Трубе обратились с заявлением

Ассоциация адвокатов Украины обратилась к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, директору ГБР Роману Трубе, а также главам Печерского суда и Высшего совета правосудия относительно незаконных обысков в офисе и жилье адвокатов юридической фирмы "EQUITY".

Письмо подписано президентом Ассоциации Зоей Ярош и главой Комитета ААУ по защите прав адвокатов Алексеем Шевчуком, передает пресс-служба ААУ. Ознакомиться с полным текстом обращения можно по ссылке.

В сообщении сказано, что ассоциация выразила протест в связи с тем, что украинские адвокаты все чаще становятся объектами неправомерных действий правоохранителей, которые используют предоставленные им полномочия вопреки интересам службы и цели расследования уголовных производств.

pravo.ua

В частности, в заявлении идет речь об обысках, которые были проведены в субботу 21 декабря 2019 года работниками Государственного бюро расследований в офисе АО EQUITY, а также в жилье четырех его адвокатов – Виктора Барсука, Вячеслава Краглевича, Олега Малиневского и Сергея Чуева.

По мнению ААУ, обыски были неправомерными и у правоохранительных органов не было обоснований для таких действий, поскольку в постановлении Печерского районного суда не содержались указания и основания, почему суд и следственные органы пришли к выводу о необходимости и возможности проведения обысков по соответствующим адресам.

Ассоциация адвокатов Украины просит чиновников взять под личный контроль ситуацию с незаконными обысками у адвокатов, осуществить надлежащую проверку действий следователей Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве, прокуроров прокуратуры Киевской области и судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

Как писал OBOZREVATEL, во Львовской, Ивано-Франковской на Ровенской областях обнаружили преступную группировку с участием руководителей и представителей Гостаможслужбы Украины. Проведено около 40 обысков.

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