Офис генерального прокурора проводит спецоперацию в Херсонской области с целью установления причастных к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.
В частности, уже сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике депутата от БПП Николая Паламарчука.
Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк, сказано в сайте пресс-службы Офиса генпрокурора.
Офис генерального прокурора проводит спецоперацию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк
Кроме того, прокуратура совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, проводят обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля 2019 голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет, но 12 апреля он уже засветился на работе.
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что адвокаты Мангера финансируются из бюджета области и города.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram