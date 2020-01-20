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20 января • обновлено в 11:12
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Обыски по делу Гандзюк: экс-помощнику нардепа объявили подозрение

1.3т
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Офис генерального прокурора проводит спецоперацию в Херсонской области с целью установления причастных к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк.

В частности, уже сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике депутата от БПП Николая Паламарчука.

Обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк, сказано в сайте пресс-службы Офиса генпрокурора.

Офис генерального прокурора проводит спецоперацию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Офис генерального прокурора проводит спецоперацию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

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Кроме того, прокуратура совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, проводят обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора по взаимодействию со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владислав Мангер
Место
Украина Херсон
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