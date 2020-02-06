Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Обычная трехмастная!" Брагар впервые прокомментировал "собачий" скандал

4.2т
Читать материал на украинском

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар заявил, что после скандала вокруг его совета о продаже собаки чтобы расплатиться за коммуналку, под таким пристальным вниманием СМИ ему живется вполне нормально.

Однако он все же сделал для себя и определенные выводы. Видео с первым интервью политика после прославившего его инцидента опубликовал YouTube-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нужно более ответственно относиться к вопросам выделения субсидий, тщательнее проверять каждый случай и находить определенные выводы", – немного заикаясь, сказал Брагар.

Новости
"Наш враг не Россия": Брагар засветился в скандале с патриотическим кино. Видео

Евгений Брагар прокомментировал "собачий" скандал

Евгений Брагар прокомментировал "собачий" скандал

При этом нардеп не уточнил, что именно ему говорили руководители партии в личном разговоре после разгоревшегося скандала.

"Каждый имеет свою личную позицию и высказал ее мне. Если хотите узнать – спросите их лично", – добавил Брагар.

Он также заверил, что вскоре сам поедет в деревню на Кировоградщину и встретится с пенсионеркой Любовью Колючей, которой и посоветовал продать пса.

Кроме этого, рассказал нардеп и о своих домашних любимцах. В частности признался, что у него есть кошка – "не породистая, обычная трехмастная". А ее фото посоветовал посмотреть в его соцсетях.

По словам авторов видео, общению с Брагаром им пытался помешать член комитета по свободе слова Николай Козлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Скандалы с депутатами Верховной Рады Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
32
32
Смешно
0
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петрова Ольга
Петрова Ольга
так у амебы одноклеточной и будет все нормально ---оно же одноклеточное
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
но лучше как при тоталитаризме,при пенсии 120-132р,за двушку 8-10руб,в Киеве в 1985м.Дарница,Соцгород.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"незабаром сам поїде в село на Кіровоградщину". "На собачку говоряШую пришла пАсмАтреть"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги