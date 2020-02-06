"Обычная трехмастная!" Брагар впервые прокомментировал "собачий" скандал

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар заявил, что после скандала вокруг его совета о продаже собаки чтобы расплатиться за коммуналку, под таким пристальным вниманием СМИ ему живется вполне нормально.

Однако он все же сделал для себя и определенные выводы. Видео с первым интервью политика после прославившего его инцидента опубликовал YouTube-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нужно более ответственно относиться к вопросам выделения субсидий, тщательнее проверять каждый случай и находить определенные выводы", – немного заикаясь, сказал Брагар.

Евгений Брагар прокомментировал "собачий" скандал

При этом нардеп не уточнил, что именно ему говорили руководители партии в личном разговоре после разгоревшегося скандала.

"Каждый имеет свою личную позицию и высказал ее мне. Если хотите узнать – спросите их лично", – добавил Брагар.

Он также заверил, что вскоре сам поедет в деревню на Кировоградщину и встретится с пенсионеркой Любовью Колючей, которой и посоветовал продать пса.

Кроме этого, рассказал нардеп и о своих домашних любимцах. В частности признался, что у него есть кошка – "не породистая, обычная трехмастная". А ее фото посоветовал посмотреть в его соцсетях.

По словам авторов видео, общению с Брагаром им пытался помешать член комитета по свободе слова Николай Козлов.

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