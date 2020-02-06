"Обычная трехмастная!" Брагар впервые прокомментировал "собачий" скандал

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар заявил, что после скандала вокруг его совета о продаже собаки чтобы расплатиться за коммуналку, под таким пристальным вниманием СМИ ему живется вполне нормально.
Однако он все же сделал для себя и определенные выводы. Видео с первым интервью политика после прославившего его инцидента опубликовал YouTube-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Нужно более ответственно относиться к вопросам выделения субсидий, тщательнее проверять каждый случай и находить определенные выводы", – немного заикаясь, сказал Брагар.
Евгений Брагар прокомментировал "собачий" скандал
При этом нардеп не уточнил, что именно ему говорили руководители партии в личном разговоре после разгоревшегося скандала.
"Каждый имеет свою личную позицию и высказал ее мне. Если хотите узнать – спросите их лично", – добавил Брагар.
Он также заверил, что вскоре сам поедет в деревню на Кировоградщину и встретится с пенсионеркой Любовью Колючей, которой и посоветовал продать пса.
Кроме этого, рассказал нардеп и о своих домашних любимцах. В частности признался, что у него есть кошка – "не породистая, обычная трехмастная". А ее фото посоветовал посмотреть в его соцсетях.
По словам авторов видео, общению с Брагаром им пытался помешать член комитета по свободе слова Николай Козлов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, за счет оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми" после истории.
В результате Брагар пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.
В "Слуге народа" заявили, что нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагаря за скандальный "собачий" совет пенсионерке.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.
Она также показала свою дворнягу Шарика.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.