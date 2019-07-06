Обычаи на Ивана Купала: как "зарядиться здоровьем" на весь год

Помимо плетения венков и прыжков через костер, на праздник Ивана Купала издавна существовало и множество других обычаев.

Так, считалось, что утренняя роса в день Ивана Купала, 7 июля, обладает целебными свойствами, рассказал в эфире ObozTV аспирант-этнолог Одесского национального университета им. Мечникова, глава одесской общины родноверов "Мокоша" Валентин Довгочуб.

"Очень распространенным на территории Украины был обычай на утро Ивана Купала ходить по росе, умываться росой, даже "купаться" в купальской росе. Считалось, что это может зарядить человека здоровьем на весь следующий год", – поделился Довгочуб.

Кроме того, это были благоприятные дни для сбора трав – как лечебных, так и "злотворных", т.е. ядовитых.

"Травы, как говорили в народе, нужно было собирать в одиночестве, до восхода солнца – или в день перед Купала, или непосредственно на праздник Купала. Молча проговаривать про себя определенные заговоры, срезать травы освященным ножом. А возвращаясь с ними домой – ни с кем не общаться", – рассказал этнолог.

При этом он отметил, что изначально Купала, вполне вероятно, был праздником летнего солнцестояния – летнего Солнцеворота – у славян.

"А сегодня летний солнцеворот, как мы знаем, выпадает на 22-23 июня. Поэтому если говорить о каких-то запретах или поверьях, что "работает" или "не работает" в этот день, то для начала нужно для себя определить, когда это может "работать": на летнее солнцестояние 22-23 июня или на 6-7 июля", – уточнил Довгочуб.

С праздником Ивана Купала связано немало традиций и мистических обрядов Pexels

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