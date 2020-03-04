В Украине в армию призовут мужчин до 43 лет: кого и когда

В Украине собираются призвать в армию выпускников военных кафедр вузов. Причем под ружье собираются поставить мужчин до 43 лет. Правда, обещают, что в зону боевых действий таких "новобранцев" не отправят.

Сами призывники в растерянности: военному делу они учились давно.

Подробнее о том, кого собираются призывать в этом году читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Точных сроков призыва офицеров запаса пока нет

Служить придется 18 месяцев

В зону ООС их не отправят;

В военкоматах ждут сознательных

Заместитель областного военкома Днепра Сергей Полуцыган рассказал OBOZREVATEL, что призыв выпускников военных кафедр происходит уже второй год подряд. При этом, по его словам, они в большинстве своем не уклоняются.

В армию возьмут офицеров запаса 24 канал

"Это совершенно разные категории граждан в отношении выполнения воинского долга. Лица, которые закончили военные кафедры, это офицеры запаса. Они сознательно пошли на военную подготовку. Это обязательный вид службы, они не могут отказаться от него", – рассказал он.

В армии офицеры запаса прослужат 18 месяцев, всех распределят на должности, в соответствии с их званиями. Однако, в отличии от офицеров-контрактников, их не могут отправить в зону проведения ООС.

Причины, цели и смысл

По словам Полуцыгана, цель такого призыва – сформировать качественный резерв. Мол, офицеры уже в реальных условиях смогут применить свои знания, вспомнить чему их когда-то учили.

"Система призыва офицеров запаса имеет две цели. Первая – офицеры непосредственно знакомятся с условиями воинской службы. Второе – это формирование качественных резервистов, которые будут иметь практический опыт службы. В случае необходимости, они способны отправиться в свои боевые подразделения и уже быть полезными", – поделился военком.

Военная кафедра Ужгородский национальный университет

Однако, некоторые знания, полученные на военке уже не соответствуют нынешним украинским реалиям. Как рассказал OBOZREVATEL выпускник военной кафедры Вячеслав, который учился в 2013-2015 годах, тогда их военному делу учили как при Советском Союзе.

"Тогда учили другие люди, которые привыкли к другой войне. Не к точечным операциям, а к полномасштабному наступлению, когда военные идут звеном по полю. Нас учили по тактике 60-х, когда скидывают бомбу, и мы отделением наступаем по фронту вместе с танками, БМП, БТР. Сейчас же воюют иначе", – поделился парень.

Вячеслав надеется, что сейчас на военных кафедрах уже преподают участники войны на Донбассе, которые четко знают, как действовать и выживать в боевых условиях.

"Я считаю, что на момент 2015 года подготовка была недостаточной. Материальная база отсутствовала и квалификация кадров оставляла желать лучшего. Надеюсь, что это изменилось, потому что этого не хватает", - отметил он.

Военная кафедра Черновецкий национальный университет

"Я заканчивал военную кафедру в 2016 году. И могу сказать, что мало чему нас там научили. В стране война шла полным ходом, а мы окурки на территории университета собирали во время "военки". А сейчас хотят призвать тех, у кого уже семьи, дети и стабильная работа. Я конечно, понимаю, что страну нужно защищать, но даже за эти годы не смогли профессиональную армию сделать и нормальный резерв создать из тех, кто уже прошел боевые действия", – говорит выпускник столичного вуза Александр.

Военный эксперт Константин Машовец согласен – дефицит младшего офицерского состава в армии есть. Однако, решат ли эту проблему нынешние выпускники "военок" – вопрос.

"Качество подготовки офицеров запаса у нас так себе. Их готовят в основном на военных кафедрах гражданских институтов и подготовка не совсем соответствует потребностям современных вооруженных сил. В принципе, после настоящей подготовки в условиях современной армии вполне возможно, что офицеры запаса станут эффективными", – поделился он в комментарии OBOZREVATEL.

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Платили, чтоб не служить

Всем известно, что многие студенты шли на военную кафедру ради того, чтобы потом не быть призванным. За обучение платили деньги, и немалые. Но сейчас эта защита от армии перестала работать. И, конечно, многие этим не довольны.

"На военные кафедры шли, чтобы не иметь проблем с законом. Часто за военные кафедры нужно было платить, и многие студенты относились к военным занятиям формально. И насколько эти офицеры будут полезны в армии сейчас, я не знаю", – отметил Константин Машовец.

Как рассказывает один из сотрудников военкомата Киева, вряд ли удастся призвать тех, кому уже за 30-35 лет. "У них уже дети, кто-то имеет проблемы со здоровьем. С ними сложнее. А вот более молодых выпускников военных кафедр легче отправить в армию. Ставку делают в основном на них", – говорит сотрудник.

В самих вузах уже говорят о том, что если раньше желающих пройти "военку" было хоть отбавляй, даже не смотря на стоимость обучения. То в связи с таким решением об их призыве, теперь на военную кафедру не очень хотят идти.

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