Обязательное ВНО по математике: выпускникам подготовили неприятный сюрприз

Выпускники украинских школ, провалившие экзамен по математике, не получат полный уровень общего среднего образования.

Минобразования решило ввести обязательное внешнее тестирование по этому предмету с 2021 года, сообщает Центр оценивания качества образования.

"27 сентября состоялась коллегия Министерства образования и науки Украины, на которой были рассмотрены вопросы проведения внешнего независимого оценивания. По ее итогам принято несколько решений. В частности, начиная с 2021 прохождение государственной итоговой аттестации по математике станет обязательным для выпускников учреждений общего среднего образования", - сказано в сообщении.

Аттестация будет предусматривать выполнение задач двух уровней сложности: академического и профильного.

"Не позднее октября 2019 Украинский центр оценивания качества образования опубликует для общего ознакомления демонстрационные образцы заданий по математике. Решением Коллегии было также определено, что начиная с 2021 лицо, которое не сможет успешно пройти государственную итоговую аттестацию, не получит полный уровень общего среднего образования", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько взлетят цены на репетиторов, когда выпускники школ будут обязательно сдавать тест по математике.